В Приамурье суд продлил конкурсное производство по делу о банкротстве «Умно жить»

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Срок конкурсного производства по делу о банкротстве КПК «Кредитный союз "Умно жить"» был продлен до февраля 2020 года. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Амурской области.

Ранее, в 2016 году, решением суда «Умно жить» был признан банкротом. В отношении КПК открыли конкурсное производство, и его срок продлевался неоднократно.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области, общая сумма требований кредиторов превышает 250 миллионов рублей. В том числе: первая очередь – 152 493 778,19 рубля, вторая очередь – отсутствует, третья очередь – 97 840 518,82 рубля. Размер удовлетворенных требований кредиторов первой очереди составляет 7 144 641,76 рубля. Исключено из реестра требований кредиторов в связи с погашением требований третьими лицами – 75 957 677,34 рубля.

Суд продлил срок конкурсного производства в отношении КПК до 12 февраля 2020 года.