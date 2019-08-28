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28августа
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сегодня, 09:39 2

В Белогорске на должность замглавы претендуют уже 25 человек

В Белогорске на должность замглавы претендуют уже 25 человек

В администрации Белогорска продолжается прием резюме от желающих занять кресло заместителя главы города по вопросам местного самоуправления. Сейчас на должность претендуют 25 человек.

В числе обязательных требований к соискателям – высшее образование, многозадачность, стрессоустойчивость, коммуникабельность и умение работать в команде.

«География кандидатов обширна. Это не только жители Белогорска, но и Благовещенска, Свободного, Шимановска, Райчихинска, Серышевского и Ромненского районов», – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Как сообщало Амур.инфо, вскоре она покинет свой пост в связи с переездом в другой регион, и в администрации Белогорска подбирают сотрудника на замену.

Прием заявлений кандидатов на должность заместителя главы завершится 2 сентября. Отбор кандидата пройдет в несколько этапов. В администрации будут оценивать резюме, а 6 сентября проведут тестирование и дадут практические задания.

За 40 минут соискателям предстоит ответить на 50 вопросов, касающихся организации деятельности органов власти, местного самоуправления, порядка работы с обращениями граждан, противодействию коррупции, делопроизводства.

«На обдумывание одного ответа дается около минуты. В целом, если претендент знаком с действующим законодательством, то сложного ничего нет, – добавила Ольга Сапожникова, – После прохождения теста кандидатам предстоит два практических задания, касающихся работы с документацией».

Тем, кто пройдет эти этапы отбора, предстоит практическое занятие по организации одного из мероприятий. Закончится отбор личным собеседованием с главой Белогорска Станиславом Мелюковым. Кто станет его новым заместителем, в администрации озвучат до 15 сентября.

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#администрация Белогорска #работа

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Комментарии
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  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    20 минут назад

    междусобойчик устроят-и победит тот кто нужен

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    15 минут назад

    Дрюмидычмеждусобойчик устроят-и победит тот кто нужен


    Да ну?Вас там люди прокатили,вот и точите зуб на Белогорск,братеев.

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