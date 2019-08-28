Чтобы спасти разрубленную кисть руки, врачи пришили конечность к паху пациента

В Британии врачи взялись за сложный случай. Они пришили пальцы пациента к паху, чтобы восстановить его кисть, которая была рассечена надвое циркулярной пилой.

В мае 46-летний столяр Энтони Леллиотт (Anthony Lelliott) ремонтировал пол и случайно распилил левую ладонь, отрезав себе большой, указательный и средний пальцы. Его доставили в больницу Святого Георгия, которая находится в Лондоне для ампутации кисти.

Врачи решили пожертвовать средним пальцем, который после травмы утратил стабильность и чувствительность. Его кости и кожу планировали использовать для реконструкции поврежденной кисти наряду с нервными волокнами и венами, пересаженными с предплечья и ступни.

Недостающую кожу взяли с паха пациента. Чтобы прооперированная область обросла новой кожей, к ней пришили кисть пациента. Через две недели ее отделили от паха, после чего восстановление пальцев было завершено, сообщает «Лента.ру».

Операция длилась 17 часов. Пластический хирург Роджер Адлард (Roger Adlard) назвал случай мужчины самым сложным за всю карьеру. «Многие хирурги решили бы, что такого рода повреждение уже невозможно исправить», – утверждает он.

В июне 2019 года сообщалось, что в одной из пекарен Благовещенска женщине тестомесильная машина оторвала руку. Пострадавшая лишилась правой руки.