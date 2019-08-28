На юге – дождь, на севере – сухо: прогноз погоды в Приамурье на 28 августа
28 августа в центральных и южных районах Амурской области переменно облачно, дожди, местами с грозами. Ветер восточный северо-восточный, его скорость составляет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – 19-24 градуса.
На севере малооблачно, без существенных осадков. Скорость северо-восточного, северного ветре – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха – 21-26 градусов.
В Благовещенске ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-востока дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут около 22 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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