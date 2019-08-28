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28августа
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сегодня, 09:35 5

«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток

«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Дешевый тариф на рейсы Владивосток — Москва, возможно, перестанет существовать. Об отмене так называемых плоских программ, которые пользуются популярностью россиян, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Если это произойдет, экономные перелеты перестанут существовать по восьми направлениям.

Глава «Аэрофлота считает, что «плоские» тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер. Отмена программы плохо скажется на туристической активности приморцев.

«Да, "плоские" тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику "Аэрофлота". Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен», — сообщил Виталий Савельев.

При этом, сообщает PrimaMedia, Владимир Путин поддерживал проект, высказываясь против сильной конкуренции. «В стране не должно быть таких мест, откуда невозможно улететь. Необходимо поощрять свободное движение граждан по стране и запускать новые регулярные маршруты, но при этом нельзя создавать сильную ценовую конкуренцию, подрывать работу других авиакомпаний», – высказывался ранее президент.

«На что мы рассчитываем? Что регионы рано или поздно начнут жить своей жизнью. Мы ввели "плоские" тарифы в 2015 году как временную меру, чтобы поднять мобильность населения. Это было сделано: сейчас летают люди, которые раньше вообще не летали, те же пенсионеры. Тариф 22 тысячи рублей туда-обратно на "России" и 25 тысяч на "Аэрофлоте" — если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже, мы это считали. Поэтому это серьезная потеря для "Аэрофлота"», — сообщил глава компании-перевозчика.

Дешевые и фиксированные тарифы «Аэрофлот» ввел в 2015 году, а 2018 к программе присоединилась авиакомпания «Россия», предоставив для пользования по тарифу пять направлений перелетов. В настоящее время обе компании осуществляют перелеты по «плоским» тарифам в пяти направлениях: из Москвы во Владивосток, в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Отдельно «Аэрофлот» предоставляет направления из Москвы в Симферополь и в Калининград.

В Амурскую область компания «Аэрофлот» пока не летает из-за отсутствия современной взлетно-посадочной полосы. Но 21 августа в аэропорту Благовещенска дали старт строительству новой ВПП. Она будет длиннее и шире существующей, а самое главное – будет принимать воздушные суда, которые не может принимать сейчас. В областном минтрансе рассчитывают, что после этого «Аэрофлот» вернется в Приамурье.

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#Дальний Восток #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    30 минут назад

    крепостное право-фиг куда уедешь

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    13 минут назад

    ~~если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже, мы это считали

    Только так называемые "дефективные менеджеры" от Аэрофлота могут привести такое сравнение. ну так и летали бы на своих самолетах вокруг Москвы вместо таксистов. Перефразирую : В России две беды- дураки и Аэрофлот. Третья беда премьер Медведев и президент который окружил себя бездарями от экономики и ворами

  • Sapsanische

    Sapsanische
    7 минут назад

    социальная ответственность бизнеса - она такая

  • inoy

    inoy
    5 минут назад

    ну вот, а народ обрадовался, что строительство ВПП в нашем аэропорту связано с приходом Аэрофлота)))) очередной карманный подряд!!!!

  • bishop2018

    bishop2018
    2 минуты назад

    Аэрофлоту кое что другое мешает сюда летать, у них есть такие же борта как С7 и Уралов которые летают в Благовещенск прямым рейсом. Рынок распилен о какой конкуренции может идти речь??? Очередная лейка в ухо народу...

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