В Благовещенске августовская норма дождей перевыполнена в полтора раза

В августе циклон принёс в Амурскую область очередную порцию осадков. Сильные дожди прошли на юге области. По традиции этого лета, основные осадки зафиксированы в южной и восточной частях региона.

По информации амурских синоптиков, в Белогорском, Завитинском, Ромненском районах выпало от 16 до 22 миллиметров – около половины декадной нормы. В сумме с начала месяца в большинстве районов юга именно эти дожди довыполнили и перевыполнили августовскую норму.

Лидером по количеству выпавших осадков стал областной центр. Благовещенск за 4 дня до конца месяца уже получил 1,5 нормы – более 190 миллиметров. За прошлые сутки здесь выпало дождя больше, чем на других территориях, – 30 миллиметров. Это три четверти нормы третьей декады августа, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.

История Благовещенска помнит гораздо более весомый результат ливневых дождей. 27 августа 2003 года в областном центре выпало 71,4 миллиметра осадков. Это почти в 2 с половиной раза больше, чем измерили накануне.