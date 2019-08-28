В Благовещенске августовская норма дождей перевыполнена в полтора раза
В августе циклон принёс в Амурскую область очередную порцию осадков. Сильные дожди прошли на юге области. По традиции этого лета, основные осадки зафиксированы в южной и восточной частях региона.
По информации амурских синоптиков, в Белогорском, Завитинском, Ромненском районах выпало от 16 до 22 миллиметров – около половины декадной нормы. В сумме с начала месяца в большинстве районов юга именно эти дожди довыполнили и перевыполнили августовскую норму.
Лидером по количеству выпавших осадков стал областной центр. Благовещенск за 4 дня до конца месяца уже получил 1,5 нормы – более 190 миллиметров. За прошлые сутки здесь выпало дождя больше, чем на других территориях, – 30 миллиметров. Это три четверти нормы третьей декады августа, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Очередной циклон августа принёс в Амурскую область очередную порцию августовских осадков. Сильные дожди прошли на юге области, по традиции этого лета основные осадки проливаются в южной и восточной частях области. В Белогорском, Завитинском, Ромненском районах выпало от 16 до 22 мм, около половины декадной нормы. В сумме с начала месяца в большинстве районов юга именно эти дожди довыполнили и перевыполнили августовскую норму. И лидером по количеству выпавших осадков стал областной центр: Благовещенск за 4 дня до конца месяца уже получил 1,5 нормы – более 190 мм. И за прошлые сутки здесь выпало дождя больше, чем в других местах – 30 мм – ¾ нормы третьей декады августа. Солидное количество, но история нашего города помнит гораздо более весомый результат ливневых дождей: 27 августа 2003 года в Благовещенске выпало 71,4 мм осадков, более, чем в 2 раза больше, чем измерили накануне. #климат #погода #амурпогода #прогнозпогоды #благовещенск #сильныйдождь
История Благовещенска помнит гораздо более весомый результат ливневых дождей. 27 августа 2003 года в областном центре выпало 71,4 миллиметра осадков. Это почти в 2 с половиной раза больше, чем измерили накануне.
Просмотров всего: 125