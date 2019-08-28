Жители Владивостока увидят картину Решетникова «Опять двойка»: обзор прессы

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Об экс-мэре Владивостока Пушкареве; о ситуации, сложившейся с фестивалем «Новая волна» в Юрмале; о средней зарплате учителей в разных странах и о том, что в Петербурге люди собрали деньги на скрипку маленькому музыканту, пишут газеты. Обзор прессы подготовил Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» прочтите материал об экс-мэре Владивостока Пушкареве. До сей поры было известно, что он обвинен в коррупции, халатности, превышении полномочий и прочем и прочем, что уже три года сидит в «Матросской тишине», и что по решению суда первой инстанции вот-вот отправится в течение 15 лет смывать с себя грехи. И читали мы об этом именно в «Российской газете». А сегодня главная газета страны пишет о том, что все деяния бывшего мэра были направлены как раз на развитие города, а действия правоохранительных органов – не более чем желание «засветиться» в борьбе с коррупцией.

Прямо скажу, противоречивых мыслей по поводу этой статьи много. И по большей части – крамольных. В наше время вслух их лучше не высказывать.

Не пропусти

Далее – «Российская газета-Неделя», рассказавшая о том, что к началу учебного года во Владивосток привезут картину Федора Решетникова «Опять двойка». Полотно из собрания Третьяковки будет демонстрироваться в Приморской картинной галерее.

Экспозиция будет дополнена элементами, раскрывающими множество неизвестных фактов о произведении. Уже подготовлена специальная образовательная программа. Это я к тому, что во Владивостоке, где искусство ценят, уже полноценно работает филиал государственной Третьяковской галереи.

Также в залах галереи будет выставлена картина Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из флорентийской Галереи Уффици.

Вам статья

«АиФ» сегодня публикуют интервью с Игорем Крутым, рассказывающим о ситуации, сложившейся с фестивалем «Новая волна» в Юрмале. Как вы знаете, место этого фестиваля занял проект Лаймы Вайкуле «Рандеву». По большому счету, это не просто скандал в звездном семействе, это уже непростые отношения между государствами. Рожденные непростыми отношениями в звездном семействе.

А еще в еженедельнике публикуются данные о средней зарплате учителей в разных странах – в США, Китае, Германии и т.д. Как вы думаете, на каком месте Россия? Правильно. А была б нормальная зарплата, разве б был в нашей области почти трехтысячный дефицит учителей?

Очень интересно

В «Моей Мадонне» обращает на себя внимание материал Дарьи Дружининой о проблемных подростках. Чувствуя свою безнаказанность, порой излишнюю защищенность от сурового наказания различными инструкциями, они зачастую совершают дикие поступки. Об этом – под заголовком «Потому что мы банда».

Следующим большим материалом, прочтенным мной, оказался «Зов Путораны» (автор Анна Азанова). Он о четырех амурчанках (в крови которых кипит авантюризм), попутешествоваших в совершеннейшем безлюдье, в местах, где нет ни дорог, ни связи, зато в каждом ручье целебная хрустальная вода, а медведи выходят поздороваться чуть ли не с хлебом-солью. Прочитав, позавидовал путешественницам и подумал, что стоит перенять опыт.

На посошок

Раскрываем «Комсомольскую правду». Здесь можно найти сообщения о том, что буквально за пару часов жители Петербурга собрали деньги на скрипку юному музыканту-гению (раззява где-то потерял свою, что характерно для людей сверхталантливых). Здесь можно узнать, каким образом Берия собирался захватить власть в стране (ни много ни мало – с помощью водородной бомбы!). Здесь говорится о том, что не надо 1 сентября заваливать учителя цветами – хватит одного букета от класса. Не обошла «Комсомолка» стороной и новую, очередную свадьбу экс-кандидата в президенты Ксении Собчак. Но самое-то, пожалуй, самое – это публикация о том, что женщины после концертов Газманова – беременеют!

Даже фотки звезд в купальниках отошли на второй план по прочтении о способностях Газманова!