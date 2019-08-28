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сегодня, 09:05 3

В Благовещенске автоледи сбила 16-летнюю девушку и скрылась

В Благовещенске автоледи сбила 16-летнюю девушку и скрылась
Фото: Амур.инфо

27 августа в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшей. Автомобиль совершил наезд на девушку, после чего скрылся.

Происшествие случилось около 18:00 на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Октябрьская. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно это была легковушка серого, серебристого цвета), поворачивала налево. Она не предоставила преимущество в движении и сбила 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход была травмирована, а водитель с места происшествия скрылась.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей наезда или самого водителя. Любую информацию можно сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50, 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят "по горячим следам" установить личность скрывшегося водителя», – отмечают в ГИБДД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Долгий

    Долгий
    36 минут назад

    Так неустановленный водитель или автоледи?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    10 минут назад

    Долгий

    Так неустановленный водитель или автоледи?



    Автоледи, личность которой не установлена.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    6 минут назад

    Какая же это леди?Их по другому называют.

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