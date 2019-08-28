Учителям разрешили выкладывать в соцсеть фото в купальнике

Учителям не рекомендуют постить в соцсетях информацию, которая может навредить здоровью и развитию детей. В частности, имеется в виду размещение порнографии, нецензурной лексики, способов самоубийства, пропаганды спиртных напитков и наркотиков и так далее.

В документе не указывается, что преподавателям нельзя фотографироваться в купальнике и размещать снимки в интернете.

По данным издания, в настоящее время документ уже направили региональным властям. Он называется «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников».

Ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных инцидентами с учителями. Например, в марте учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться после того, как она выложила в соцсеть фотографию в закрытом спортивном купальнике, что не понравилось руководству учебного заведения.

Год назад в подобную историю попала преподавательница Виктория Попова из Омска за фото в купальнике в стиле пин-ап.