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28августа
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сегодня, 07:49 8

Учителям разрешили выкладывать в соцсеть фото в купальнике

Учителям разрешили выкладывать в соцсеть фото в купальнике
Фото: соцсети

В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете. Регламентированный документ создали специалисты Министерства просвещения страны совместно с общероссийским профсоюзом работников образования, пишут «Известия».

Учителям не рекомендуют постить в соцсетях информацию, которая может навредить здоровью и развитию детей. В частности, имеется в виду размещение порнографии, нецензурной лексики, способов самоубийства, пропаганды спиртных напитков и наркотиков и так далее.

В документе не указывается, что преподавателям нельзя фотографироваться в купальнике и размещать снимки в интернете.

По данным издания, в настоящее время документ уже направили региональным властям. Он называется «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников».

Ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных инцидентами с учителями. Например, в марте учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться после того, как она выложила в соцсеть фотографию в закрытом спортивном купальнике, что не понравилось руководству учебного заведения.

Год назад в подобную историю попала преподавательница Виктория Попова из Омска за фото в купальнике в стиле пин-ап.

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#закон

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Комментарии
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  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    2 часа назад

    при такой маленькой зарплате учителя будут скоро фоткаться голыми из за отсутствия денег на одежду

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Россия постепенно скатывается в средневековье, где царило мракобесие. Не за горами инквизиция.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Маразм.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вроде бы и запрета не помню, но теперь разрешили, спасибо вам "Хозяин"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Сначала на всю страну "ославили" преподавателя, довели до увольнения, при чём не одного, а теперь можно. Молодцы, блин!

  • physic1

    physic1
    57 минут назад

    Ничего нового. Читаем А.П. Чехова. "Человек в футляре"

  • Myxira

    Myxira
    35 минут назад

    "... имеется в виду размещение порнографии, нецензурной лексики, способов самоубийства, пропаганды спиртных напитков и наркотиков и так далее" - ну что, учителя: подчищайте теперь застольные фотографии со свадеб, банкетов, юбилееев и пр. - найдется же очередная бдительная, простите, сволочь, которая разглядит-таки пропаганду спиртного

  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    33 минуты назад

    лучше бы зарплату добавили

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