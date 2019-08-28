Астрологический прогноз на 28 августа

Восход Солнца: 05:37

Заход Солнца: 19:24

Солнце в Деве.

Овен. Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию. Не будьте слишком мягкими и беспринципными, так как это может вызвать падение вашего авторитета. Вы способны изменить личную жизнь к лучшему, завести новые знакомстваи связи. Постарайтесь только реально оценивать события и людей.

Телец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. В личной жизни мужчинам-Водолеям звезды советуют проявить великодушие, простить обиды. Женщин-Водолеев звезды предупреждают о возможномскором завершении любовной связи. Рекомендуется быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас.

Близнецы. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Пришло время с новыми силами браться за работу. Возможно, чтоу вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Говорить о своих замыслах не следует, так это может привлечь к вамвнимание недоброжелателей. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Во второй половине дня остерегайтесь травми несчастных случаев.

Рак. Этот день связан с милосердием, помощью, исцелением. Возможно, от вас ждут помощи коллеги, друзья или близкие. Ваше бескорыстие и служение всем нуждающимся могут стать причиной недовольства в вашейсемье. Не обращайте внимания, действуйте так, как подсказывает вам совесть.Неприятные события последних дней дадут о себе знать, вероятна бессонница.Попробуйте прогуляться перед сном, полежать в теплой ванне или выпить наночь чашку теплого молока с медом или же чай.

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Лев. Пассивный день. Сегодня будьте сдержанны в контактах,иначе проявление бестактности или лишняя напористость могут помешать эффективной деятельности и достижениям предыдущей недели. Постарайтесь всенеприятности воспринимать по-философски. Вторая половина дня может принести вам приятную встречу.

Дева. Звезды советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких. Вполне возможно, что вы немного приболеете. Исключите физические нагрузки и рискованные предприятия: велика вероятность травмы. В этот день весьма возможно возникновениесильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновитьпрерванные отношения. Следите за приметами. Отложенная поездка во сне илинаяву — надежда обернется разочарованием.

Весы. Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Расположение звезд предупреждает о вероятных финансовых потерях или об ухудшении самочувствия. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Постарайтесь критично отнестись к собственным возможностям и приспособиться к новым обстоятельствам.

Скорпион. Сатанинский день, связанный с искушениями плоти, подавлением светлого начала. Будьте осторожны — не идите на поводу у эмоций. Если в этот день вам предстоит поездка, соблюдайте осторожность. Существует вероятность травмы.

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Стрелец. Деловым людям могут сделать выгодное предложение, поэтому не следует от него отказываться из-за небольших временных трудностей, которые, возможно, возникли на вашем пути. Проявите настойчивость и благоразумие. Сегодня вероятно достижение большого успеха в организации праздников и массовых мероприятий. Можно устроить небольшой детский праздник, который принесет взрослым радости не меньше, чем детям.

Козерог. Критический день. Он связан с обманами, иллюзиями в отношениях с окружающими, конфликтами с детьми. Обратите внимание на свое здоровье, не следует перенапрягаться физически и умственно, так как в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострения хронических заболеваний. Хороший отдых и полноценный сон вернут бодрость и оптимизм.

Водолей. Сатанинский день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в любом деле: ситуация может сложиться совсем не так, как вы ожидаете. Общение и контакты несут обманчивые надежды или разочарования в партнерах. Не проявляйте активности в коммерческих делах — вам будет сложно трезво оценить свои возможности и принять правильное решение. Скорее всего сегодня вашим планам и надеждам не суждено осуществиться.

Рыбы. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния. Этот момент нужно использовать, так как наступает благоприятный период для начала новой работы, осуществления давнего проекта, которыйпринесет возможность нового источника заработка. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. Но в личной жизниостерегайтесь обманов и измены.

Астролог: Вальдемар Небоходцев