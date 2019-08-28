Астрологический прогноз на 28 августа

Восход Солнца: 05:37

Заход Солнца: 19:24

Солнце в Деве.

Овен. Неблагоприятный день для заключения брака, переезда, путешествий. Не все будет ладиться дома и на работе. Возможно, вы будете заняты профессиональными проблемами даже по вечерам. Это послужит причиной недовольства и отчуждения в личной жизни. Лучше не раздражаться по этому поводу,держите себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

Телец. Удачный день. Вы будете очень деятельны в профессиональной области (конечно, те, у кого это рабочий день) и вам захочется (не без основания) получить признание окружающих. Будьте последовательны и продумывайте каждый шаг, действуйте медленно, но уверенно старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать недоброжелатели. В личных отношениях все должно сложиться как нельзя лучше.

Близнецы. Опасный день в плане здоровья. Неконтролируемое проявление эмоций может привести к конфликтам или ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или магией. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Рак. Благодаря покровительству Юпитера ваше финансовое положение может несколько улучшиться. Развитое чувство ответственности, склонность к точным математическим расчетам приведут к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимут ваш авторитет в глазах начальства и коллег. Вечером вероятны романтическая встреча или новое знакомство, которые перерастут в серьезные отношения. Сон исполнится через неделю.

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Лев. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями. Одиноких Близнецов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Дева. Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Обратите внимание на детей: возможно, у них появились проблемы, которые требуют вашего совета.

Весы. Опасный день. Ваш жизненный потенциал на низком уровне. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность или обидчивость могут стать причиной резких, необдуманных поступков. В личной жизни не исключены разочарования.

Скорпион. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Правда, эти действия неслишком одобрят ваши близкие, в отношения с которыми, возможно, назреваетконфликтная ситуация. Во вторую половину дня постарайтесь отвлечься, занявшись любимым делом. Однако надолго забыть о делах вам вряд ли удастся.

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Стрелец. Пассивный, созерцательный день. Вам противопоказаны коллективный труд, встречи, переговоры или поездки, иначе вы обреченына неудачи. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрывуотношений. Сны следует истолковывать наоборот. Страх во сне — перемены в делах.

Козерог. День благоприятный для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых знакомств, которые повлияют на дальнейшую судьбу. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель и успеха вы добьетесь именно с его помощью. Уделите внимание своему здоровью. Воздержитесь от тяжелой пищи и употребления крепких спиртных напитков. Неумеренность в еде пагубно скажется на самочувствии. Избегайте противостояния с незнакомыми людьми или ссоры с близкими. Звезды на вашей стороне, но иногда победа хуже любого поражения.

Водолей. Ваша жизненная энергия находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми.

Рыбы. Крайне неблагоприятный день — день обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или вернете старые долги. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Проявите осторожность в общении с людьми. Не теряйте смелости и самообладания. Любовь покидает вас. От вас зависит — расстанетесь вы сейчас или немного позже. Разрыв почти неизбежен.

Астролог: Вальдемар Небоходцев