Гороскоп 28 августа: Скорпионы буду флиртовать, у Дев духовное озарение

Восход Солнца: 05:37

Заход Солнца: 19:24

Солнце в Деве.

Овен. Рекомендуется сегодня смирить проявление чувств: слишком отличается настоящее финансовое положение от вашей субъективной оценки. Кроме того, сегодня Вы можете столкнуться с проблемой взаимоотношений с партнерами и родственниками.

Телец. Благоприятный день. Звезды советуют постараться закончить начатые дела, которые в будущем могут принести неприятности и потребовать от вас много усилий или денежных трат. Общение с партнерами по работе приведет к недоразумениям или заставит изменить первоначальные планы, а вот старые друзья могут дать дельный совет. Во второй половине дня усилятся творческий потенциал и интуиция.

Близнецы. День связан с обострением чувств, интуиции, дара пророчества. Вы без труда сможете отличить зерна от плевел. Если Вы хотите обрести мир и покой, то постарайтесь уединиться. Займитесь любимым делом, для которого Близнецы так долго не могли найти время. Полезно чтение высокохудожественной или духовной литературы, прослушивание классической музыки.

Рак. Период испытаний заканчивается, звезды вновь возвращают вам свою благосклонность. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Появится стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близким человеком. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.

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Лев. День раскрытия внутреннего энергетического потенциала. Львы могут выглядеть потрясающе. Их успех во многом будет зависеть от впечатления, которое они произведут на окружающих. Возможно, удастся сохранить ощущение обновления в течение всей недели.

Дева. День покаяния и духовного озарения. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Хороший день для лечения методами народной медицины. Сны бывают вещими, следует ожидать исполнения.

Весы. Для Весов наступает неплохой период. Он станет плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды.

Скорпион. Неспокойный, тяжелый день. Вероятно, различные дела и проблемы заставят Вас проявить максимальную активность и работоспособность, однако деловые встречи скорее всего не принесут желаемых результатов, поэтому, чтобы не портить себе настроения, лучше перенести их. В своей деятельности следует опираться на помощь друзей и близких. Отдыхайте тоже в кругу друзей. Интересная беседа и легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости.

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Стрелец. День благоприятен для любых начинаний в сфере профессиональных отношений, новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах или душевном волнении. Покровительство мрачного Сатурна принесет вам некоторую пользу, так как у вас может появиться желание пойти на поводу у своих страстей, что станет источником многих неприятностей. День неблагоприятен для интимных отношений.

Козерог. День пробуждения и преобразования. Благоприятный день для воплощения замыслов, начала новой работы. Ваш возросший жизненный потенциал положительно повлияет на окружающих. Смело идите к поставленной цели. Во второй половине дня возможны значительные события в личной жизни.

Водолей. Возможно, негативные тенденции дня отрицательно скажутся на вашем самочувствии и поведении. Не исключено, что избыток внутренней энергии найдет выход в чрезмерном властолюбии, стремлении главенствовать в любом деле, не считаясь с мнением и желаниями окружающих. Отвага и смелость могут обернуться чрезмерной склонностью к риску, которая заставит Вас совершить опрометчивый поступок по отношению к близкому человеку или принять неверное решение в сфере профессиональной деятельности. Случайная травма или болезнь могут помешать выполнению ранее намеченных планов.

Рыбы. Напряженный день, связанный с духовным преображением. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вероятно, сегодня вам придется наслушаться сплетен. Тем не менее вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей. Сон исполнится, если утром будет плохая погода.

Астролог: Вальдемар Небоходцев