Восстановительные работы в школе села Угловое должны закончить в начале сентября

На очередном заседании КЧС губернатору Приамурья Василию Орлову доложили о восстановительных работах, которые ведутся в области после паводка. Было озвучено, что к 1 сентября в Приамурье планируется запустить все школьные маршруты. Также речь шла о восстановительных работах в школе села Угловое Мазановского района.

Как сообщил первый замминистра транспорта Валерий Ухов, из 25 школьных маршрутов не принятыми остались 9. Из них 2 маршрута будут предъявлены к приёмке 28 августа (в Михайловском и Ивановском районах), 31 августа будут предъявлены оставшиеся 7 школьных маршрутов. «Есть уверенность в том, что в учебный год войдём со всеми маршрутами», – заверил первый замминистра транспорта Валерий Ухов.

Комиссии продолжают обследование пострадавших домов. Строители восстанавливают печи. За прошедшие сутки в работе 44 печи, 23 готовы. «В Угловом осталось примерно 20-25 печей, и мы переходим в другие населённые пункты. По школе в Угловом завершено обследование, подтверждено ее аварийное состояние, ждём проектное решение. Предварительно оно будет готовиться неделю. Если в планируемые сроки будет готово проектное решение, в первой декаде сентября работы будут проведены», – доложил министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

На время восстановительных работ в школе дети, которые не уедут в лагерь «Океан», начнут заниматься в школе села Таскино Мазановского района. Губернатор уточнил наличие здесь школьного маршрута, который сможет подвозить детей из Углового в Таскино. «Этот маршрут не был школьным. Но он вполне может быть задействован как школьный. Дорога Введеновка – Февральск – Экимчан – были 3 проблемных места, сегодня они все в нормальном состоянии», – уточнил Валерий Ухов.

Завтра министр образования и науки Светлана Яковлева проедет и посмотрит этот маршрут и школу в Угловом.

Ведутся восстановительные работы в школе села Норск Селемджинского района. «Работы ведутся в графике. Достаточно будет двух дней, чтобы четыре класса (отделения начальных классов), как мы и планировали, к 1 сентября запустить. Всё под контролем», – доложил глава Селемджинского района Мухамед Беков.

На сегодняшний день из федерального бюджета на оказание помощи пострадавшим амурчанам за утрату имущества первой необходимости (по 50 и 100 тысяч рублей) в бюджет области перечислено 114,35 миллиона рублей, выплачено 110,45 миллиона рублей. Администрации пострадавших районов продолжают собирать пакеты документов на выплаты. Приём заявлений на оказание помощи пострадавшим от паводка заканчивается 1 сентября.