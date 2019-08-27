Курсанты танков не боятся: первокурсников ДВОКУ учили преодолевать танкобоязнь

Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища окончили прохождение курса общевойсковой подготовки на полигоне учебного заведения. На завершающем этапе курсанты прошли специальное занятие по преодолению танкобоязни (обкатку танком) и совершили марш-бросок на пять километров.

В целом за месяц вчерашние школьники научились жить в полевых условиях, освоили навыки оборудования окопа, использования средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, изучили правила обращения со стрелковым оружием и тактические нормативы по действию солдата в бою. Приведение молодого пополнения коллектива ДВОКУ к Воинской присяге состоится на 1 сентября, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL