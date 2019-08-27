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27августа
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В суд направлено уголовное дело в отношении предпринимателя, давшей взятку чиновнику в Белогорске

В суд направлено уголовное дело в отношении предпринимателя, давшей взятку чиновнику в Белогорске

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Белогорска, занимающейся предпринимательской деятельностью. Женщина обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере.

Следствием установлено, что с середины декабря прошлого года по апрель нынешнего, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, передала председателю комитета имущественных отношений администрации города Белогорска через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей. Деньги женщина передала за содействие в заключении с ней по результатам торгов договора купли-продажи муниципального помещения, расположенного в Белогорске.

Уголовное дело 26 августа 2019 года направлено в Белогорский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки, либо до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении чиновника Дмитрия Саржевского, получившего взятку.

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#Белогорск #закон #происшествия #суды

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