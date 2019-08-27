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27августа
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сегодня, 19:04 0

На вокзале в Белогорске задержали мужчину с наркотиками

На вокзале в Белогорске задержали мужчину с наркотиками
Фото: news.ykt.ru

Оперативными сотрудниками Белогорского ЛО МВД России на транспорте в рамках оперативного мероприятия «Мак» по подозрению в совершении административного правонарушения задержан житель Амурской области. У него в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере.

Согласно физико-химическому исследованию, изъятое вещество является гашишным маслом общей массой 10,46 грамма. Задержанный освидетельствован, предварительный результат положительный. От него получены признательные показания.

Следователями Белогорского линейного отдела возбуждено уголовное дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ, в крупном размере». Расследование по данному уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#закон #происшествия

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