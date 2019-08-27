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27августа
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сегодня, 18:30 2

Житель Мазановского района обокрал родителей, эвакуированных из зоны подтопления

Житель Мазановского района обокрал родителей, эвакуированных из зоны подтопления
Фото: k1news.ru

Прокуратура Мазановского района в суд направила уголовное дело в отношении местного жителя, который обокрал родителей, эвакуированных из зоны подтопления. Во время действия режима ЧС 30-летний мужчина пришел к их дому в селе Новороссийка и, зная о том, что пожилые люди эвакуированы в пункт временного размещения, похитил газонокосилку, машинку для стрижки волос, болгарку, пылесос, самодельный наждак.

Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению. В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб в размере 10,5 тысячи рублей, являющийся для них значительным.

В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 «Кража». В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершенное преступление суд может назначить наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет, сообщает областная прокуратура.

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#закон #криминал #наводнение #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    59 минут назад

    Вот до чего водка доводит. Последние мозги прОпил... Интересно, почему возбудили по "Краже", а не по мародёрству"?

  • Я сама

    Я сама
    31 минута назад

    Kadet_84

    Вот до чего водка доводит. Последние мозги прОпил... Интересно, почему возбудили по "Краже", а не по мародёрству"?



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