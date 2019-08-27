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27августа
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сегодня, 18:04 14

В Благовещенске подростков подозревают в убийстве новорожденных щенков (фото 18+)

В Благовещенске подростков подозревают в убийстве новорожденных щенков (фото 18+)
Фото: pixabay.com (архивное изображение)

Жители района хлопкопрядильной фабрики в Благовещенске бьют тревогу. Они подозревают местных подростков в том, что те убили новорожденных щенков. О ситуации ИА «Амур.инфо» рассказала волонтер зоозащитной организации «Кошкин дом» Ольга.

По словам Ольги, в том районе обитает стая собак. Одна из них 26 августа родила щенков, которых, однако, забрали местные подростки. Волонтеры рассчитывали взять щенков себе, но теперь выяснилось, что животные были убиты. На фото (18+), присланном в редакцию агентства, видны тельца щенков и окурки.

Ольга говорит, что в подобных действиях тех подростков подозревали и раньше – они забирают щенков у собак, а затем убивают. «Скорее всего, будем писать заявление в полицию. Решили обратиться в СМИ, привлечь общественность», – отмечает волонтер.

По данному факту проверку проведет благовещенская полиция.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Подросткам выдать грамоту за регулирование численности безнадзорных собак.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Скажу просто: - спасибо,пацаны! Может,спасли человеческую жизнь.

    Позиция "волонтеров" непонятна. Хотели забрать-ну и забрали бы суку,добренькие вы наши. Или за щеночков подадут больше?

  • Мару86

    Мару86
    1 час назад

    SnoopyKiller

    Подросткам выдать грамоту за регулирование численности безнадзорных собак.



    Предлагаю этому выдать по хлебальнику! Причем основательно. Ты случаем не с "хлопки", Отморозко?

  • Мару86

    Мару86
    1 час назад

    lev4ik

    Скажу просто: - спасибо,пацаны! Может,спасли человеческую жизнь. Позиция "волонтеров" непонятна. Хотели забрать-ну и забрали бы суку,добренькие вы наши. Или за щеночков подадут больше?



    Этому тоже можно выдать по хлебальнику. А слабо с тем кто сильнее тебя перетереть и обосновать по сути за свои слова?

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    А кому по хлебальнику (по Вашему мнению) нужно дать за испуг (хорошо что так) ребенка сегодня в дс 55 ?

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Я не за насилие, я за детей

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Мапи86,свое "слабо" в слабину себе упокой. Перетиральщик,блин...

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Мару86
    SnoopyKiller

    Подросткам выдать грамоту за регулирование численности безнадзорных собак.



    Предлагаю этому выдать по хлебальнику! Причем основательно. Ты случаем не с "хлопки", Отморозко?


    Особо упоротым защитникам советую расслабиться, это был сарказм.

    Я люблю кошек и собак, но только когда их количество в меру.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Бесхозяйных животных в городе быть не должно. Существующими методами решить проблему невозможно. Необходимо изменение законодательства.

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    правильно делают, пока не будут отлавливать собак и стерилизовать их что еще остается делать?

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Как вариант подавать судебные иски на Зоозащитные организации в городе Благовещенске,Так как они не выполняют свои функции не защищают беззащитных щенков! иначе какой тол от этих организаций- они только деньги клянчат у администрации и жителей города.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    На фото присланном в редакцию агентства, видны тельца щенков и окурки, щенки обкурились и сдохли, какая взаимосвязь между щенками и окурками? ЗЗ опять поспешные выводы делают, может собака сама щенков задавила , как у них иногда бывает. следов побоев не видно, или в луже захлебнулись. Где заключение экспертов???

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Не ту тревогу бьют жителе- тут вопрос нужно поднимать о нападении собак на детей, своры собак на территории садиков и школ, не говоря уже о Самбери и т.д. стоимость 1 патрона на много дешевле затраченных денег на отлов, лечение, стерилизацию и содержание собак. ГСТК пора принять волевое решение!!!

  • LanaM

    LanaM
    29 минут назад

    Мазепа предлагает способы общения с ним. То, что пишет этот человек соответствует мышлению маньчка, убийцы. Может стоит полиции присмотреться к этому млекопитающемуся.

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