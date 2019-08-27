В Благовещенске подростков подозревают в убийстве новорожденных щенков (фото 18+)

Жители района хлопкопрядильной фабрики в Благовещенске бьют тревогу. Они подозревают местных подростков в том, что те убили новорожденных щенков. О ситуации ИА «Амур.инфо» рассказала волонтер зоозащитной организации «Кошкин дом» Ольга.

По словам Ольги, в том районе обитает стая собак. Одна из них 26 августа родила щенков, которых, однако, забрали местные подростки. Волонтеры рассчитывали взять щенков себе, но теперь выяснилось, что животные были убиты. На фото (18+), присланном в редакцию агентства, видны тельца щенков и окурки.

Ольга говорит, что в подобных действиях тех подростков подозревали и раньше – они забирают щенков у собак, а затем убивают. «Скорее всего, будем писать заявление в полицию. Решили обратиться в СМИ, привлечь общественность», – отмечает волонтер.

По данному факту проверку проведет благовещенская полиция.