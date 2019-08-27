В благовещенской пятиэтажке во время дождя залило квартиры

В одной из благовещенских пятиэтажек затопило как минимум две квартиры на верхнем этаже. На здании с апреля меняют кровлю. Старый шифер сняли, ничего не положив взамен. Ущерб, нанесенный жилью за время затянувшегося ремонта, корреспонденту ИА «Амур.инфо» продемонстрировали хозяева квартир.

Дому № 62 по улице Амурской посчастливилось попасть в программу капитального ремонта. Весной начали разбирать шифер на крыше. Видимо, что-то пошло не так: в квартиры стала просачиваться вода.

Четырехкомнатная квартира на пятом этаже принадлежит Владимиру Брылеву. Здесь он живет с дочерью и внуками. «Текло отовсюду сразу. Заискрила проводка, пришлось отключить электричество», – рассказывает дочь хозяина Наталья. Она всю ночь собирала воду с пола, чем спасла от затопления соседей с четвертого этажа.

Дома буквально нечем дышать – воздух влажный, душно. Жилье, которое еще недавно было уютным, с хорошим ремонтом, превратилось в не пойми что, жалуется Наталья. На полу везде тазики, банки и другие емкости для сбора воды, тряпки, обои слезли со стен, а потолок из гипсокартона начал обрушаться на головы детям, поэтому его сняли. Наталья не приглашает гостей присесть на диван, потому что он сырой.

«Сначала пострадали кухня, зал и балкон. Потом затопило спальню и детскую. Как крышу разобрали в апреле, так во время каждого дождя у нас бежит вода. Ламинат, мягкая мебель – все на помойку! Все заплесневело», - говорит женщина.

Кровлю разобрали над четвертым и пятым подъездами. Область работ частично накрыли изолирующим от влаги материалом. Нескольким квартирам не повезло.

Владимир Брылев не может сдержать негодования. «Мы все платим взносы в Фонд капремонта. Они накопили хорошие деньги, предложили – давайте сделаем крыши. Нанимают подрядчика. САР контролирует их работу. В бригаде всего три человека, а надо тридцать! Нам обещали, что работы закончатся до 30 августа. Сегодня 27-е, даже пятую часть ремонта не сделали», – возмущается Владимир Тихонович.

Пока его квартира теряла признаки уюта, мужчина пытался выяснить, как остановить этот процесс. «Несколько раз обращался в Фонд капремонта, в управляющую компанию, в администрацию города, к депутату. Куда только ни ходил – все без толку, – вздыхает Брылев. – Никто не хочет помочь. Я бы хотел через вас обратиться к мэру и губернатору. Даже в прокуратуре сказали – везде же заливает, подавайте в суд».

Ущерб, нанесенный его квартире, владелец затрудняется определить самостоятельно. Он обратился к эксперту, который, по данным на 18 августа, подсчитал, что квартира пострадала на 190 тысяч рублей. С 18 августа, по словам хозяина, стало еще хуже – из строя вышла электрика и ухудшилось состояние напольного покрытия.

«Сегодня, когда уже залило, строители купили новый полог. А толку? Вода все равно бежит…» – показывает мужчина. В разгар потопа его дочь звонила в круглосуточную аварийную службу. «Сказали – звоните с утра. Никто не пришел. От бессилия я в отчаянии. Ни до кого не достучаться», – чуть не плачет женщина.

В пятом подъезде, говорят жильцы, подъезд выглядит еще хуже, чем до ремонта. Весной текущего года в подъезде обновили стены.

В двухкомнатной квартире на пятом этаже живет пенсионерка с внуком-школьником. Жилую площадь с ними с недавних пор делят плесень и грибок. Задыхаясь от астмы, женщина рассказывает, как недолго пришлось радоваться ремонту в квартире. Вскоре начались работы на кровле и ремонт в квартире пошел насмарку. «Обои сами отвалились, просто сползли в одночасье. С потолка текло, конечно», – вспоминает Ольга Владимировна.

Разобранную часть крыши над ее квартирой затянули тентом, и дождь перестал вредить жилью. Но тут на стенах обнаружились пятна сырости, а затем грибок и плесень. «На кухне хуже всего. Сказали, что придется все до кирпича снимать, иначе никогда не просохнет», – показывает Ольга Владимировна.

Свои убытки хозяйка затрудняется определить самостоятельно. «Видимо, придется судиться», – вздыхает пенсионерка. Пожилая и нездоровая женщина не может найти в себе силы, чтобы заниматься тяжбой.

За официальным комментарием по поводу затопления квартир ИА «Амур.инфо» обратилось в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.

Тем временем на главной странице сайта Фонда опубликовано объявление: «Если произошло затопление вашей квартиры – горячая линия: (4162) 77-65-01, (4162) 77-65-05, (4162) 77-65-08 (по будням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00)».