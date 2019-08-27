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27августа
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сегодня, 17:32 0

Евгения Медведева стала послом России на Олимпийских играх в Токио

Евгения Медведева стала послом России на Олимпийских играх в Токио
Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала официальном послом российской команды на Олимпийских играх в Токио. В 2020 году в Японии будут проходить летние Олимпийские игры, но в качестве посла выбрали представительницу фигурного катания.

«Мы прошли сложный период, теперь Олимпийский комитет России восстановлен в правах. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, она участвовала в заседании комитета МОК, блестяще выступила, очаровала всех не только красотой и результатами, но и эмоциями. Это помогло Олимпийскому комитету восстановиться в правах. Нельзя не отметить дипломатических усилий Жени. Поэтому выбор пал на Евгению Медведеву как посла и лица Олимпиады в Токио», – цитирует Станислава Позднякова, президента Олимпийского комитета России, Life.

Сама спортсменка отметила, что ей будет непривычно присутствовать на летней Олимпиаде.

«Для меня это будут вторые Игры. Это большая честь быть с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны. В Пхёнчхане было сложно подготовить себя морально, но сейчас люди об этом не думают, потому что все знают, из какой мы страны, это просто потрясающе», – сказала Евгения.

На Олимпиаде 2020 года российские спортсмены получили право выступать на Олимпийских играх под своим флагом. Официальное приглашение от Международного комитета, подписанное Томасом Бахом, было направлено в ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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