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27августа
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сегодня, 17:17 2

В Благовещенске собаки напугали ребенка на территории детского сада (видео)

В Благовещенске собаки напугали ребенка на территории детского сада (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске бродячие собаки напугали 4-летнюю девочку. Произошло это в будний день около 16:00 на территории 2 корпуса детского сада № 55. По словам папы, ребенок отделался испугом.

Инцидент зафиксировала видеокамера, расположенная на территории дошкольного учреждения.

«Ребенок пошел забрать самокат в беседке, а там эта стая собак сидела. Они часто бывают на территории детского сада. Дочь испугалась, конечно, я ее в сад теперь только на руках ношу. Неоднократно родители собирали подписи, чтобы администрация приняла меры по отлову этих собак. По словам заведующей детским садом, эти заявки отправлялись в ЖКХ, и в управлении образования знают об этой проблеме, но воз и ныне там. Уже выбора нет, кроме как освещать это в СМИ», – поделился родитель.

Мужчина рассказал, что проблема с безнадзорными животными, которые часто проникают на территорию детского сада, тянется с прошлого года. С его слов, животные стаями, в которых от 3 до 8 собак, лают, рычат и пугают детей. Администрация детского сада, рассказывает благовещенец, пыталась решить проблему своими силами, делая дополнительные ограждения снизу забора, чтобы перекрыть собакам доступ.

«Во вторник, после этого случая, я привел с утра ребенка в садик, одна из тех собак бегала по территории. Где-то калитку кто-то не закроет, где-то еще что-то. Проблему нужно решать комплексно. В этом районе их очень много, они стаями бегают. Ладно, на территории сада, там кто-то может их увидеть, а просто по двору на улице будет гулять ребенок, они нападут, они же стайные, им ничего не страшно», – подытожил мужчина.

В пресс-службе администрации Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что после этого случая безнадзорных животных в районе детского сада планируют отловить.

«Каждый детский сад огорожен забором. В основном собаки попадают на территорию учреждений в утренние часы, поскольку очень часто родители, приводя утром ребенка, не закрывают за собой калитку. Во всех учреждениях размещена информация для родителей или законных представителей о необходимости закрытия калитки по приходу и уходу из учреждения. В связи с происшествием в детском саду № 55, в рамках заключенного договора в адрес МКП "Городской сервисно-торговый комплекс" направлен заказ-наряд на отлов безнадзорных животных в районе детского сада № 55», – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что, по информации управления ЖКХ, в целях реализации дополнительных мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Благовещенска управление готовит документы для проведения закупочных процедур.

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#дети #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Darina 2016

    Darina 2016
    5 минут назад

    не дай бог, нашего ребенка напугает, сама собак отстреляю...

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    1 минута назад

    Как де достали эти своры собак. Ими реально нужно заниматься. Недавно была в первомайском парке - такая же история, свора собак . Видно что одичавшие уже, белок этих гоняют. Я сама их боюсь. Они реально опасны.

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