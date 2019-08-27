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сегодня, 18:00 0

Бизнесмены смогут пожаловаться главному прокурору Приамурья на административное давление

Бизнесмены смогут пожаловаться главному прокурору Приамурья на административное давление
Фото: prokamur.ru

3 сентября во Всероссийский день приема предпринимателей прокурор Амурской области проведет прием в «Точке кипения». Во время приема бизнесмены смогут рассказать Руслан Медведеву на нарушения своих прав, в том числе по фактам избыточного административного давления.

Прием будет проходить с 11:00 до 13:00 часов по адресу в Благовещенске: улица Ленина, 139. Также участие примут первый заместитель прокурора области Александр Щербаков, прокурор Благовещенска Александр Александров, представители контролирующих и правоохранительных органов.

Предварительно записаться на прием можно в прокуратуре Амурской области (Пионерская, 37) в кабинете приема граждан или по телефону: 8(4162)77–50–05.

Для участия в приеме требуется регистрация на сайте пространства коллективной работы «Точка кипения», которая доступна по ссылке https://leader-id.ru/event/27585/.

Аналогичные личные приемы предпринимателей проведут 3 сентября в течение всего рабочего дня (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) территориальные и специализированные прокуроры по месту их нахождения.

При обращении на прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение, содержащее сведения, необходимые для его разрешения, информируют в надзорном органе.

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