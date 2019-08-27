Девушка обвинила кошку в том, что она рассылает ее эротическое фото

Девушка Серенна Дероса (Serenna Derosa) из США обвинила домашнюю кошку в том, что она отправила ее обнаженное фото случайным людям в Facebook. Вероятно, кошка прошлась по экрану.

27-летняя девушка сделала несколько фото в обнаженном виде, чтобы запечатлеть свою объемную грудь. После этого она не заблокировала телефон и оставила его в одной комнате со своим питомцем, пятимесячным котенком. Скорее всего, животное случайно сделало рассылку личных фото.

Дероса обнаружила, что произошло, когда перепроверяла сообщения. По ее словам, она была готова умереть от стыда на месте. «Клянусь, это была не я, а мой котенок по кличке Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы выпить чашку чая», – оправдывалась девушка.

Модель заявила, что получателями стали случайным продавец машин в Сети, которых она никогда не видела. В этот же день девушка искала себе автомобиль на сайте объявлений и уточнила примерно у 30 человек, доступны ли их машины для покупки. Два из них случайно получил фото топлес.

Дероса пояснила, что собеседники увидели снимок, но ничего не ответили. Удалить фото из переписок не получилось.

Девушка заявила, что теперь ее друзья шутят, что она могла бы получить приличную скидку на машину. Однако она теперь боится пользоваться Facebook и потеряла надежду купить новое авто. Дероса заявила, что этот случай станет для нее уроком на всю жизнь, сообщает «Лента.ру».