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сегодня, 17:02 0

На космодроме Восточный встретили состав с блоками ракет-носителей

На космодроме Восточный встретили состав с блоками ракет-носителей
Фото: russian.space

В Амурской области на железнодорожную станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головным обтекателем для РН «Союз-2.1б». Специалисты КЦ «Восточный» встретили состав и транспортировали на технический комплекс.

После обмывки вагонов-контейнеров на техническом комплексе составные части ракет-носителей выгрузят и переместят через трансбордерную галерею из склада-блоков в МИК РН для последующего хранения.

На складе блоков технического комплекса специалистами филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» были подготовлены рабочие места для приема изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.

Кроме того, для транспортировки блоков специалистами Космического центра «Восточный» была проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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#космодром #торговля

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