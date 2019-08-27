Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 0

Коммунальная инфраструктура Приамурья готова к отопительному периоду на 82 %

Коммунальная инфраструктура Приамурья готова к отопительному периоду на 82 %
Фото: pixabay.com

Состоялось рабочее совещание губернатора Амурской области Василия Орлова с руководителями исполнительных органов государственной власти. В рамках реализации программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» из 175 необходимых конкурентных процедур заключено 136 контрактов.

Министр ЖКХ региона Сергей Гордеев доложил, что готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья к предстоящему отопительному периоду по состоянию на 22 августа составила 82,4 %, в том числе: котельные – 82,3 %, тепловые сети – 83,7 %, водопроводные сети – 81,1 %, жилищный фонд – 82,5 %.

«С учетом экономии по итогам конкурентных процедур, на сегодняшний день для перераспределения имеется 10 миллионов рублей. До 28 августа министерством ЖКХ будет подготовлен проект постановления о распределении данных средств субсидии. В распределение будут включены работы по ремонту тепловых сетей в селе Ивановка Зейского района на сумму 5,4 миллиона рублей и установка приборов учета на сельских котельных на общую сумму 2 миллиона рублей», – сказал Сергей Гордеев.

На сегодняшний день фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составили:

  1. – уголь: план – 439,2 тысячи тонн, факт. – 219,4 тысячи тонн, или 50 %;
  2. – мазут: план – 9,4 тысячи тонн, факт. – 9,3 тысячи тонн, или 99 %;
  3. – дрова: план – 3,6 тысячи тонн, факт. – 1,3 тысячи тонн, или 36 %.
  4. Дополнительно заготовлено 1,9 тысячи тонн дров.

Организация по поставке топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в Амурской области ведется согласно графику поставок. С 1 по 23 августа 2019 года текущее исполнение графика составляет:

  1. – уголь: план – 123,7 тысячи тонн, факт. – 91,3 тысячи тонн, или 74 %;
  2. – мазут: план – 2,6 тысячи тонн, факт. – 5,3 тысячи тонн, или 207 %;
  3. – дрова: план – 1,3 тысячи тонн, факт. – 0,5 тысячи тонн, или 38 %.
  4. Также дополнительно заготовлено 0,7 тысячи тонн дров.

Василий Орлов обязал глав поселка Новобурейский, Бурейского, Белогорского и Зейского районов приложить максимальные усилия в подготовке к отопительному периоду 2019-2020 года для вхождения в отопительный сезон со 100 % готовностью, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 41

#ЖКХ

распечатать


Общество 6

Пеня больше долга: благовещенка не согласна со своими задолженностями

Общество 7

В Амурской области выявили свыше 2,5 тысячи нарушений закона в сфере ЖКХ
Общество 5

Инспекция ОНФ проверит дороги в Благовещенске
Происшествия

В Белогорске Роспотребнадзор закрыл несколько детских садов

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь