Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения в режиме онлайн. Раньше им приходилось для этого посещать Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.

Новый сервис запустят на сайте Госуслуги в тестовом режиме в 2020 году. Он позволит обратиться онлайн не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения начнут приходить гражданам в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. Как рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, в таком письме должны быть указаны все подробности (характер, время, место) и фотографии нарушения. Россияне смогут прикреплять к заявлению документы, подтверждающие неправомерность наказания, например записи с видеорегистратора.

По словам экспертов, в России на сегодняшний день нет эффективного механизма обжалования штрафов с камер. Как рассказал зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, если ГИБДД не согласится с аргументами автовладельца, в конечном итоге ему все равно придется идти в суд. Поэтому, по его словам, для улучшения ситуации с неправомерными штрафами нужно, прежде всего, провести ревизию установленных камер, разметки и знаков.