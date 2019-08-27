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27августа
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сегодня, 16:43 1

В Амурской областной больнице началась реконструкция

В Амурской областной больнице началась реконструкция
Фото: amurobl.ru

В АОКБ стартовала реконструкция отделения анестезиологии и реанимации. Это будет не только перепланировка и ремонт, но и обновление оборудования.

В отделении появятся современные палаты для пациентов, административные помещения для сотрудников больницы, а также санитарно-бытовые, вспомогательные и другие помещения, необходимые для полноценного функционирования отделения с учетом всех требований и норм.

В отделении больницы будет создан так называемый комплекс чистых помещений, основной задачей которого является снижение риска развития постоперационных инфекционных осложнений, профилактика развития внутрибольничной инфекции.

Кроме того, строителям в рамках контракта предстоит выполнить внутреннюю отделку, демонтаж старых окон установку новых профилей из ПВХ, демонтаж старых полов и устройство новых, установку нового больничного лифта.

Реконструкция отделения коснется не только перепланировки и ремонта. Предусмотрена закупка оборудования, которое даст возможность внедрить современные методики оказания медпомощи, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Для пациентов и персонала приобретут новую мебель.

Срок окончания работ по реконструкции намечен на начало лета 2020 года. На время реконструкции действующее отделение анестезиологии и реанимации перенесли на другой этаж областной больницы.

На реконструкцию отделения и закупку оборудования было выделено 294 миллиона рублей бюджетных средств. Работы проходят в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, утвержденного распоряжением правительства Амурской области.

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#здоровье #строительство

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Комментарии
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  • Darina 2016

    Darina 2016
    9 минут назад

    давно пора, а то даже зайти не приятно, такая убогость, только платные услугу, то больница оказывает и платные операции и не единичные, куда тогда деньги уходят?

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