В Амурской областной больнице началась реконструкция

В АОКБ стартовала реконструкция отделения анестезиологии и реанимации. Это будет не только перепланировка и ремонт, но и обновление оборудования.

В отделении появятся современные палаты для пациентов, административные помещения для сотрудников больницы, а также санитарно-бытовые, вспомогательные и другие помещения, необходимые для полноценного функционирования отделения с учетом всех требований и норм.

В отделении больницы будет создан так называемый комплекс чистых помещений, основной задачей которого является снижение риска развития постоперационных инфекционных осложнений, профилактика развития внутрибольничной инфекции.

Кроме того, строителям в рамках контракта предстоит выполнить внутреннюю отделку, демонтаж старых окон установку новых профилей из ПВХ, демонтаж старых полов и устройство новых, установку нового больничного лифта.

Реконструкция отделения коснется не только перепланировки и ремонта. Предусмотрена закупка оборудования, которое даст возможность внедрить современные методики оказания медпомощи, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Для пациентов и персонала приобретут новую мебель.

Срок окончания работ по реконструкции намечен на начало лета 2020 года. На время реконструкции действующее отделение анестезиологии и реанимации перенесли на другой этаж областной больницы.

На реконструкцию отделения и закупку оборудования было выделено 294 миллиона рублей бюджетных средств. Работы проходят в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, утвержденного распоряжением правительства Амурской области.