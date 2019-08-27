Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

Сотрудник амурского УФСИН помог спасти людей на пожаре в Иркутске

Сотрудник амурского УФСИН помог спасти людей на пожаре в Иркутске
Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

26 августа около 19:30 в Иркутске произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Первыми пожар обнаружили проезжавшие мимо сотрудники ФСИН России, находившиеся в командировке. Среди них был начальник отдела специального назначения амурского управления ведомства Сергей Санников. Сотрудники, рискуя жизнью, помогли эвакуироваться жильцам дома и вызвали пожарных.

Проезжая мимо на служебном транспорте, фсиновцы увидели густой дым, идущий из окна второго этажа здания, и силуэт человека в проеме. Они немедленно приступили к действиям по спасению людей. Через козырек подъезда удалось эвакуировать троих человек, заблокированных пламенем на втором этаже. Фсиновцы вывели людей из здания, вызвали экстренные службы и оказали первую помощь пострадавшим. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

В спасении жильцов принимали участие начальник ОСН (отдела специального назначения) УФСИН России по Забайкальскому краю Алексей Климов, начальник ОСН УФСИН России по Амурской области Сергей Санников, начальник ОСН УФСИН России по Астраханской области Вадим Петухов, начальник ОСН УФСИН России по Республике Тыва Максим Хардин, заместитель начальника ОСН УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Горыня. В Иркутск сотрудники прибыли в качестве членов судейской и квалификационной комиссий на всероссийские испытания среди бойцов спецназа ФСИН России на право ношения крапового берета.

Начальник отдела специального назначения УФСИН полковник внутренней службы Сергей Санников является выпускником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского, в уголовно-исполнительной системе служит с 1997 года.

Просмотров всего: 227

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске собаки напугали ребенка на территории детского сада (видео)
Происшествия

Амурчанин пытался вывезти свиное мясо из Волкова, где обнаружена АЧС
Происшествия 1

В Приамурье нашли распространителя фейка о заражении почвы в Угловом цианидами

сегодня, 15:58
Общество

Дожди во Владивостоке не навредили павильону Амурской области на ВЭФ
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь