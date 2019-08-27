На главной улице Благовещенска полностью меняют устаревшую подсветку

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На улице Ленина в Благовещенске меняют старые лампы на современные светодиодные. Новые светильники не только ярче прежних – имеют ярко-белую температуру цвета, – но и обладают функцией энергосбережения.

Освещение улучшат почти на всем протяжении улицы Ленина. Фонари обновят начиная от пересечения Ленина с улицей Набережной до смыкания Краснофлотской с улицей Ленина в районе Амурского колледжа сервиса и торговли. Общая протяженность этого участка – 7 с половиной километра.

По информации пресс-службы городской администрации, в рамках проекта по модернизации системы уличного освещения в Благовещенске в этом году заменят 602 светильника. Заменено уже около сотни устаревших ламп.