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27августа
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сегодня, 16:22 2

На главной улице Благовещенска полностью меняют устаревшую подсветку

На главной улице Благовещенска полностью меняют устаревшую подсветку
Фото: Амур.инфо

На улице Ленина в Благовещенске меняют старые лампы на современные светодиодные. Новые светильники не только ярче прежних – имеют ярко-белую температуру цвета, – но и обладают функцией энергосбережения.

Освещение улучшат почти на всем протяжении улицы Ленина. Фонари обновят начиная от пересечения Ленина с улицей Набережной до смыкания Краснофлотской с улицей Ленина в районе Амурского колледжа сервиса и торговли. Общая протяженность этого участка – 7 с половиной километра.

По информации пресс-службы городской администрации, в рамках проекта по модернизации системы уличного освещения в Благовещенске в этом году заменят 602 светильника. Заменено уже около сотни устаревших ламп.

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#энергетика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    57 минут назад

    хорошее дело!

  • цеховик

    цеховик
    22 минуты назад

    Это просто праздник какой-то!

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