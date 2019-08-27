Амурчанин пытался вывезти свиное мясо из Волкова, где обнаружена АЧС

Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов опроверг информацию, распространенную в социальных сетях, о свободном вывозе зараженного мяса из села Волково, где была зафиксирована инфекция. Самохвалов рассказал, что уничтожение поголовья свиней происходит бескровным методом при помощи инъекций. Далее трупы животных вывозят на специальную заранее подготовленную площадку. Она находится в 8-10 километрах от населенного пункта. Место для дальнейшей ликвидации свиней выделяют сельские власти, учитывая, чтобы там не проводились сельхозработы и не было урожая.

«На площадке находятся горючие материалы, на которые укладываются животные. После происходит их полное сжигание до зольного остатка. Он дезинфицируется, обрабатывается специалистами, после чего происходит его захоронение в заранее подготовленный ров», – цитирует Сергея Самохвалова пресс-служба правительства Амурской области.

Важно, что предварительно трупы животных обрабатываются специальными препаратами: хлорной известью и каустической содой, отмечает Самохвалов. Уничтожать поштучно свиней нельзя. Поэтому площадка для сжигания поголовья разделена на два сектора. На одном из них работы уже проведены. Здесь ликвидировали более тысячи голов. На второй площадке утилизируют остальных животных.

Площадки, где сжигают трупы свиней, горят в течение трех дней, чтобы останки животных и вирус были полностью уничтожены. Ликвидация происходит под присмотром сотрудников областного ветуправления.

«Много любопытных жителей пытаются попасть на площадки, где уничтожают животных. Мы это стараемся предотвращать. После тех случаев, когда люди проникали на площадки, мы вместе с сотрудниками Россельхознадзора и с привлечением представителей Росгвардии охраняем эти участки», – уточнил начальник регионального управления ветеринарии.

Сергей Самохвалов напоминает, что в районе села Волково дежурят 4 поста ДПС. На 11 километре дороги «Подъезд к Благовещенску» установлен дизбарьер. Экипажи ДПС перекрыли дорогу в этом месте.

Экипаж стоит и на въезде из Волкова в Грибское. Посты ДПС дежурят в селе Толстовка, где перекрыта дорога в Благовещенск. Еще один пост находится после Лозового в сторону Волкова. Сотрудники ДПС проверяют машины, чтобы не допустить вывоз свиней и животной продукции за пределы зоны отчуждения животных.

Специалисты ветуправления призывают амурчан не препятствовать работе сотрудников по утилизации поголовья. Ликвидировать свиней не только из Волкова, но и из первой угрожаемой зоны, которая включает села Грибское, Ровное, Заречный, Усть-Ивановка, Владимировка, Дроново Благовещенского района и село Лозовое Тамбовского района, планируют в максимально короткие сроки.