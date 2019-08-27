Амурчанка сообщила, что ей предложили купить бюджетное место в колледже Благовещенска

Жительница города Сковородино сообщила в редакцию «Амур.инфо» о том, что в приемной комиссии Амурского колледжа строительства и ЖКХ ей предложили купить бюджетное место за 10 тысяч рублей. По словам женщины, взамен денег было предложено «подвинуть» одного из поступающих и на его место зачислить сына амурчанки.

«Мы знали, что набор на бюджет уже закрыт, что опаздываем, но надеялись, может, кто-нибудь откажется. Пришли, стали подбирать специальности, к нам подошли девушки. Одна, как я поняла, в комиссии главная, а вторая с ней рядом сидела, тоже из комиссии. Они нас отвели в уголочек, чтобы другие члены комиссии не слышали, и сказали: "Мы можем дать вам бюджетное место, мы подвинем того, у кого балл аттестата выше, переведем его, скажем, что он не прошел, а вас пристротм". Но это же нечестно, люди своим трудом зарабатывали место это. Мы отказались, пошли в другой колледж и устроились на коммерцию», – рассказала женщина.

Она сообщила, что инцидент произошел 19 августа. Тогда амурчанка с сыном приехала в Благовещенск, чтобы выбрать специальность именно в этом учебном заведении.

После предложения купить бюджетное место женщина планировала пожаловаться руководству колледжа, но, с ее слов, на месте никого не оказалась.

В учебном заведении корреспонденту Амур.инфо прокомментировали ситуацию. «Да такого быть не может, я уверена. Это абсолютно невозможно сделать, потому что все прозрачно и зачислением занимается приемная комиссия, комиссионно рассматриваются вопросы личных дел при конкурсном отборе, рассматриваются баллы аттестатов. Я в своих сотрудниках абсолютно уверена. Я считаю, что это недостоверная информация, этого быть не могло», – сообщила замдиректора по учебной работе колледжа Светлана Ленских.

Сейчас амурчанка планирует обратиться в областную прокуратуру с жалобой.