Лобода рассказала о том, как Крутой уговаривал ее исполнить песню Пугачевой

Светлана Лобода рассказала о том, как Игорь Крутой уговаривал певицу исполнить песню Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». По словам певицы, она считала «нескромным» исполнение этой песни на творческом вечере Игоря Крутого.

Лобода все же спела эту песню на творческом вечере, который прошел в рамках конкурса «Новая волна-2019».

«Игорь Крутой просил меня спеть именно эту песню. Я долго не решалась. Считала, что это очень нескромно, и просила меня избавить от этой участи. Игорь Яковлевич убеждал, говорил, что никто, кроме меня, ее исполнить не сможет, что я должна посмотреть на песню глубже, сделать свое видение. Настойчиво отправлял меня думать несколько раз», – рассказала «Московскому комсомольцу» Лобода.

Она отметила, что спела эту песню только после того, как сама Алла Пугачева дала добро.

«Мы как-то ужинали, и я сказала о том, что есть такая идея. "Как вы на это смотрите?" – спросила я. К моему изумлению, Алла Борисовна так же, как и Игорь Яковлевич, удивилась: "А почему ты не хочешь ее спеть, классная песня, тебе подходит". Говорю: "Мне как-то неудобно". – «Значит, „Все люди как люди, а я суперзвезда“ удобно, а „Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна“ – неудобно?" – ответила она. Мы рассмеялись. "Не выдумывай, Лобода, пой!"», – рассказала Светлана Лобода.

По словам певицы, она по-прежнему уверена, что эту песню вправе петь только Примадонна, однако новая аранжировка, по ее мнению, получилась интересной.

Ранее Светлана Лобода опубликовала видео на своей странице в Инстаграме, где Алла Пугачева назвала ее своей преемницей.