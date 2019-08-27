В Приамурье нашли распространителя фейка о заражении почвы в Угловом цианидами

В Амурской области прокуратура организовала проверку по факту распространения в мессенджерах недостоверной информации о последствиях недавнего паводка. Во время режима ЧС в WhatsApp распространялась информации о заражении в Угловом Мазановского района почвы цианидами из-за подтопления населенного пункта.

Специалисты амурского управления Росприроднадзора провели проверку и установили, что в природной воде цианиды отсутствуют – массовая концентрация составила менее диапазона измерений.

По факту распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений отдел полиции по Селемджинскому району проводит административное расследование. Человека, распространявшего эти данные, установили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

С 18 марта текущего года предусмотрена административная ответственность за распространение недостоверных сведений, сообщает прокуратура Амурской области.. Соответствующие изменения внесены в статью 13.15 КоАП РФ. В частности, введена административная ответственность за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 000 до 100 000 рублей, для должностных лиц – от 60 000 до 200 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 500 000 рублей.

Более существенные размеры штрафа предусмотрены за распространение недостоверной информации, которое повлекло создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, а также если недостоверная информация повлекла смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, то наказания будут еще более существенными.

В качестве дополнительного вида наказания предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения или без таковой. Возбуждают такие дела органы полиции. Они должны будут сообщить об этом в органы прокуратуры в течение 24 часов. А сами дела рассматривают суды.