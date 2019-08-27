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сегодня, 15:53 0

Дожди во Владивостоке не навредили павильону Амурской области на ВЭФ

Дожди во Владивостоке не навредили павильону Амурской области на ВЭФ
Фото: instagram.com

СМИ Владивостока сообщили, что в преддверии ВЭФ на острове Русский затопило павильон Амурской области. В Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, как обстоят дела на самом деле.

Во вторник, 27 августа, во Владивостоке на острове Русский из-за сильных осадков разлилось озеро у водопада на Университетской набережной. В результате потоки воды вырвались на пешеходную прогулочную зону, затопили тротуар и павильоны «Улицы Дальнего Востока», которые возводят специально к V Восточному экономическому форуму. Как сообщили корреспонденту VL.ru очевидцы, около 14:00 набережная ДВФУ превратилась в реку после того, как водопадное озеро вышло из берегов. Потоки воды очень быстро затопили прогулочную территорию прибрежной зоны и объекты «Улицы Дальнего Востока, которые должны представлять дальневосточные регионы на ВЭФ.

На видеозаписи, присланной очевидцами, видно, как оказался затопленным павильон Амурской области. По сообщениям очевидцев, вода продолжает заливать Университетскую набережную, стекая после этого в бухту Аякс.

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Сегодня, 27 августа, во Владивостоке на острове Русский из-за сильных осадков разлилось озеро у водопада на Университетской набережной. В результате потоки воды вырвались на пешеходную прогулочную зону, затопили тротуар и павильоны «Улицы Дальнего Востока», которые возводят специально к V Восточному экономическому форуму. ⠀ Как сообщили корреспонденту VL.ru очевидцы, около 14:00 набережная ДВФУ превратилась в реку, после того как водопадное озеро вышло из берегов. Потоки воды очень быстро затопили прогулочную территорию прибрежной зоны и объекты «Улицы Дальнего Востока, которые должны представлять дальневосточные регионы на ВЭФ. ⠀ На видеозаписи, присланной очевидцами, отчетливо видно, как оказался затопленным павильон Амурской области. По сообщениям очевидцев, вода продолжает заливать Университетскую набережную, стекая после этого в бухту Аякс. ⠀ Источник: newsvl.ru ⠀ #Newsvl #владивосток #приморскийкрай #приморье #vladivostok #уссурийск #находка #newsvlru

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl)

«Действительно, во Владивостоке прошли осадки, но вода уходит быстро, не представляя опасности для павильона. Все в порядке. Вода прошла мимо, на этажи не попало. Конструкция цела и не повреждена. Как рассказали подрядчики строительства, наша конструкция стоит выше критической нормы на метр. Тем более павильон строят на несколько лет. Конечно же, при проектировке учли факторы погодных условий», – прокомментировал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», павильон Амурской области состоит из трех этажей. В его внешнем виде и форме организаторы делают акцент на развитие в Приамурье экспортной тематики, главным символом которой являются транспортные контейнеры.

Первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимической отраслью Приамурья и газохимическим кластером в Свободненском районе. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по «Силе Сибири» к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предпринимателям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства.

Второй этаж готовят к установке медиафасада, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ» как внутри павильона, так и снаружи. При помощи сенсорной панели, которая выведет на экран цифры и визуализированные объекты, посетители смогут увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз к 2035 году.

В 2018 году павильон Амурской области на ВЭФ посетили почти 70 000 человек. Среди них главы государств – Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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