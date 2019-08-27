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Водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Белогорске, приговорили к колонии

Водителя, сбившего насмерть пенсионерку в Белогорске, приговорили к колонии
Фото: vk.com/svbnews

Белогорский городской суд вынес приговор водителю грузовика. Мужчина совершил в Белогорске ДТП, унесшее жизнь пенсионерки.

Смертельная авария произошла 19 июля 2018 года в районе дома 57 на улице 50-летия Комсомола. Как было установлено в суде, 23-летний водитель грузовика Nissan Atlas сел за руль, начал сдавать назад и наехал на пожилую жительницу Белогорска. Женщина получила травму позвоночника и перелом шеи. Она скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Как пишет Tvs-media.ru, уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке. Водитель свою вину признал полностью. Как установила экспертиза, у машины отсутствовало одно зеркало заднего вида, а в кузове стояла будка, из-за чего обзор был ограничен. А сам мужчина проявил небрежность – сдавая назад, не убедился, что там никого нет.

Пока шло расследование происшествия, молодой человек находился под домашним арестом. Однако он нарушил избранную изначально меру пресечения, поэтому суда дожидался в СИЗО.

Водителя приговорили к 3 годам колонии-поселения. Кроме того, он должен выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда внучке погибшей. Приговор был вынесен 23 августа, он еще не вступил в законную силу.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #суды #транспорт

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