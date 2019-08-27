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Двое детей пострадали при опрокидывании автомобиля в Приамурье

Двое детей пострадали при опрокидывании автомобиля в Приамурье
Фото: Амур.инфо

27 августа в Благовещенском районе произошло ДТП с пострадавшими. На 46 километре автодороги Благовещенск – Бибиково опрокинулся автомобиль.

Водитель 1981 года рождения, управляя машиной Nissan AD, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части, произошло опрокидывание. Получили травмы двое пассажиров 2004 и 2012 годов рождения.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, штатные ремни безопасности уберегли пассажиров от более тяжелых травм.

Ведомство отмечает, что ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке. При дожде видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. Водителям рекомендуют быть аккуратнее при движении в дождливую погоду.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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