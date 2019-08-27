На амурчан, которые отказываются прививать детей, могут пожаловаться в прокуратуру

С 23 августа в Амурской области стартовала вакцинация населения против гриппа. Прививочная кампания продлится до 1 октября. Медики призывают амурчан сделать прививки себе и своим детям.

В случае регулярного отказа родителей прививать детей будет подключаться вневедомственная комиссия, куда входят органы опеки, руководители структурных подразделений МВД, представители управления образования. Об иммунизации рассказали на пресс-конференции областного минздрава. Там сообщили, что в регион поставлено 415 тысяч доз вакцины Совигрипп. Она содержит 3 штамма вирусов: 2 штамма вируса А и 1 штамм вируса В.

«Вакцина поступила на неделю раньше. Министерство здравоохранения писало письма, что в связи с подтоплением, и потому что у нас трансграничная территория, Китай рядом. Оттуда завозят много инфекций, поэтому нам выделили вакцину в первоочередном порядке. На многие территории РФ она еще не поступила», – рассказала заведующая отделом организации иммунопрофилактики Амурского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Коротаева.

Вакцина содержит препарат Совидон, стимулирующий иммунитет. Для детей будут применять вакцину без консервантов – добавок, которые могут вызвать побочные эффекты.

Вакцина рассчитана на 50 процентов населения области. В 2019 году запланировано привить 400 тысяч 765 человек, из которых 129 тысяч – это дети. Если родители будут отказываться от вакцинации детей, подключат межведомственную комиссию.

«Создана межведомственная комиссия, консилиум, где участвуют руководители структурных подразделений МВД, органы опеки, управления образования. Отказ от вакцинации своих детей – это невыполнение родительских обязанностей. Конечно, если впервые родитель отказался, то там проводится профилактическая беседа, обговаривается, что это необходимо, что это важно. Если в течение нескольких лет отказываются от всех прививок, то бывают случаи, что мы подаем информацию в прокуратуру о неисполнении родительских обязанностей. И нам уже помогают органы межведомственного взаимодействия. Практика есть, случаи, когда мы посписочно передаем и в прокуратуру, и в межвед о том, чтобы они нам помогли», – сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Детской городской клинической больницы Оксана Мартынова.

Эффект вакцины рассчитан на год. Пик заболевания ОРВИ начинается в ноябре. В детских поликлиниках Благовещенска уже ведется активная иммунизация.

«Пока начали прививаться детские сады. С 1 сентября мы начнем прививать студентов и школьников, которые выйдут на учебу. Вакцинация детей особенно важна, дети должны быть защищены в первую очередь, чтобы не было осложнений. По опыту прошлого года дети, заболевшие гриппом, – это в основном те, которые были не привиты. Дети, которые получают вакцинацию, практически гриппом не болеют», – добавила заместитель главврача.

Противопоказания для детей к вакцинации – аллергия на куриный белок, температура выше 37 градусов, острые заболевания на период вакцинации, а также хронические заболевания крови или других систем. Делать прививку или нет, решают педиатры в поликлиниках по месту жительства.

«Грипп страшен не только своим течением, а именно осложнениями, которые он вызывает. Это заболевания верхних дыхательных путей – трахеиты, ларингиты. Различные пневмонии, очень опасные, в том числе они заканчиваются и летальным исходом. Против этих осложнений и применяются прививки. Привитой человек может, конечно, заболеть гриппом, но он перенесет его в более легкой форме», – озвучили на пресс-конференции.

Профилактические прививки против гриппа на сегодняшний день – это самое эффективное средство защиты. Вакцина закупается за счет средств федерального бюджета. Населению определенных категорий прививки ставят бесплатно. Среди них: дети с 6-месячного возраста до 18 лет включительно, люди, контактирующие с большим количеством людей, – медики, педагоги, служащие муниципальных государственных учреждений, работники транспортной сферы, сферы обслуживания.

«Иммунизация для тех лиц, которые не входят в национальный календарь, платная. Человек сам покупает вакцину в аптеке. Сколько она стоит, пока неизвестно, ее еще нет. По прошлому году она стоила 600 рублей. Человек, который желает привиться, обращается к терапевту по месту жительства. Врач его осматривает на наличие противопоказаний. Если разрешена иммунизация, врач выписывает ему рецепт. С ним он обращается в аптеку, оплачивает вакцину, а аптечное учреждение само привозит в поликлинику вакцину. Затем его вызывают на иммунизацию. Сам человек не забирает вакцину. Все осуществляется в условиях соблюдения холодовой цепи, эти термосумки, термоконтейнеры», – сообщила Наталья Коротаева.

Бесплатно прививки делают и пенсионерам. У людей этой категории ослаблен иммунитет, они быстро подхватывают инфекцию и могут получить серьезные осложнения после перенесенного заболевания.

«Осложнений несколько. Это острые респираторные вирусные инфекции гриппа – инфекции как верхних, так и нижних дыхательных путей. Верхних – различные отиты, фарингиты, ангины. Они тяжело протекают особенно у детей – с температурной реакцией, могут давать осложнения на другие органы, в частности, на сердце и на почки. Со стороны нижних дыхательных путей – пневмония, это достаточно большой объем поражения легких, приводящий к дыхательной недостаточности. Больной может умереть. Когда мы регистрировали летальные случаи с пневмонией, все были не привиты от гриппа», – рассказала главный внештатный пульмонолог минздрава Ольга Демура.

В группе риска находятся дети, беременные, взрослые люди с тяжелой коморбидной патологией: гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Такие серьезные заболевания на фоне присоединения инфекции протекают более агрессивно.

«Осложнения – это стойкая потеря здоровья, когда человек становится инвалидом либо уходит на больничный, временно теряет трудоспособность. Таких осложнений после вакцинации у нас не зарегистрировано. Бывают нежелательные явления, которые предусмотрены инструкцией по применению вакцины, например, повышение температуры до 38 градусов может держаться 2-3 дня. Это значит, что у человека так сработала иммунная система, так проявляется выработка иммунитета. Нужно просто контролировать температуру. Может быть, вакцинация совпала с периодом какого-то заболевания. Например, начинается ОРВИ, внешне это не проявляется, врач это не выявил, человек сам даже не понял, что заболел. Это может вызвать температуру выше 38 градусов, обязательно нужно вызвать врача. Вакцина поступила раньше, чем в прошлом году, и иммунизация начата, пока у нас нет подъема заболеваемости, поэтому нет наслоения ОРВИ. Сейчас самое время для эффективного проведения иммунизации», – подытожила Наталья Коротаева.

В 2018 году в Приамурье было вакцинировано 49,7 процента населения. Зарегистрировано незначительное количество случаев заболевания гриппом. С каждым годом регистрация заболеваемости снижается из-за увеличения процента охвата населения иммунизацией, считают в областном минздраве.