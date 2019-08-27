Владельцы участков рядом с селом Верхнеблаговещенское страдают от подступающей воды

В редакцию Амур.инфо с просьбой о помощи обратилась владелица дачного участка возле села Верхнеблаговещенское. По словам Натальи Шейко, дорога в районе Амурского водозабора ушла под воду, а затем началось подтопление приусадебных участков.

«Это всё началось примерно неделю назад: падь залило водой, дорога ушла под воду, огороды подтопило. Происходит это в районе водозабора, но его не топит, потому что это началось сверху, а не с Амура», – рассказывает Наталья Шейко.

Женщина прислала в редакцию фото и видео затопленной дороги. «Вот такая у нас дорога, выехать невозможно. Вода прибывает, и осталось совсем чуть-чуть до дома. Буквально лужица», – комментирует за кадром женщина.

Наталья рассказывает, что уровень воды на дороге, ведущей к её дому, – около восьмидесяти сантиметров. Даже крупногабаритные машины проезжать там опасаются. «Вот так прихватит, и скорая даже не проедет!» – сетует Наталья.

Амурчанка рассказала, что выехать из дачного посёлка можно по объездной дороге. «Она тоже не ахти, но там лужи. Одна маленькая лужа перетекает в большую лужу. Это лучше того, что у нас сейчас на основной дороге. Там-то колесо всё полностью в воде», – поясняет владелица участка.

По словам женщины, в этом районе постоянно живут три семьи, которые пострадали от подтопления больше всех. Теперь им приходится ездить по объездной дороге, которая подтоплена меньше. Остальные дома – это дачи, но их хозяева, зная ситуацию, ездить сюда пока опасаются, говорит женщина.

Наталья переживает за сына-третьеклассника, которому скоро придется ежедневно добираться до школы в Благовещенске. У семьи Шейко есть машина, но даже при поездке по объездной дороге каждая поездка может закончиться поломкой авто.

Мать девятилетнего школьника рассказала, что обращалась в администрацию города с просьбой помочь, но в ответ услышала, что причиной подтопления стал не паводок, следовательно, ей нужно обращаться в МЧС. Оттуда, по словам женщины, через несколько дней приехали специалисты для осмотра территории.

«Они это зафиксировали и всё. То есть мы поехали показали наше "озеро" образовавшееся, они пытались увидеть, откуда это всё течёт. Оказалось, у них неприспособленные машины, дороги разбитые, и они не смогли проехать даже туда. Потом сказали, что геодезисты должны изучать эту проблему. Затем направили нас в управление ЖКХ. Там приняли заявление, сказали, что рассмотрят в течение тридцати дней», – продолжает свою историю Наталья.

ИА «Амур.инфо» направило соответствующий запрос в мэрию Благовещенска.