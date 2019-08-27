В Белогорском районе на базе отдыха «Красный Яр» завершились летние детские смены

Этим летом на базе отдыха «Красный Яр» смогли отдохнуть около 120 детей. Это дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для многих из них пребывание в «Красном Яре» – одно из самых ярких впечатлений лета.

Здесь ребят учат быть честными и справедливыми, уважать старших и заботиться о ближних. А главное – верить в свои возможности и добиваться поставленной цели, рассказывают в «Красном Яре».

Каждая летняя смена на базе отдыха – это новые встречи и знакомства с умными, талантливыми и неравнодушными взрослыми, которые готовы поделиться с детьми своим жизненным опытом и подсказать им верное направление в жизни. Так, воспитанники встречались с председателем Белогорского союза ветеранов Афганистана, участником первой Чеченской кампании Олегом Красиловым, с сотрудниками Белогорского отдела управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, которые показали, как работать со служебными собаками, надрессированными на поиск наркотиков.

Частые гости базы отдыха – сотрудники МО МВД России «Белогорский». Целевой аудиторией наставников являются подростки, склонные к правонарушениям. Кстати, со стороны детей всё большее одобрение получают нетрадиционные встречи с сотрудниками. Например, на спортивных мероприятиях и акциях по отказу от вредных привычек «Лето – время здоровых идей», «Скажи наркотикам нет» и других. Этим летом сотрудники местного отдела полиции сыграли с ребятами в футбол. Такие встречи в нетрадиционном формате детям запоминаются больше, говорят в лагере.

Ежегодно в «Красном Яре» для подростков организуют военно-спортивную игру «Зарница». Это удается сделать благодаря юным десантникам под руководством Вадима Кагиянца, руководителя клуба «Десантник» школы села Васильевка Белогорского района. Волонтёры из Амурской общественной организации «Крепкая семья – сильная страна» провели на базе отдыха международный «День доброты».

«Но особенное впечатление на детей производит встреча с учеными из Муравьевского парка. Ребята на рассвете вместе с орнитологами отлавливали птиц и кольцевали их. Детям это было очень интересно!» – рассказывает социальный педагог Ирина Титова. Она уверена – в общении с детьми все зависит от взрослых. «Если ты сам на эмоциональном подъеме, то и дети будут испытывать радостные эмоции», – продолжает Ирина Борисовна.

Благодаря дружбе с Муравьевским парком воспитанники социальных учреждений Амурской области имеют возможность каждое лето общаться с экологами, учеными, учителями и студентами из США, Германии и Австралии. Под руководством президента парка, профессора Сергея Смиренского на базе отдыха реализованы проекты экологической направленности – среди них «Экологическая школа выживания», «Экологическая тропа», «Наука о птицах», «Журавлик» и другие.

Знакомство с интересными и творческими людьми со всего мира расширяет горизонты для общения, даёт возможность подросткам получить практические умения, которые можно применять в будущем, говорят в «Красном Яре».

Традиционно в лагере проводят спортивные праздники. Футбольные матчи, «Весёлые старты», соревнования по волейболу, теннису, бильярду, лёгкой атлетике. Подростки сдают в лагере нормы ГТО. Для этого привлекают специалистов белогорского стадиона «Амурсельмаш», детско-юношеской спортивной школы № 1.

Сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества Белогорска и специалисты главного управления МЧС России по Амурской области ежегодно организуют в «Красном Яре» соревнования по пожарной безопасности. Эти соревнования всегда проходят на высоком эмоциональном подъёме, говорят в лагере. Ребята не только узнают историю пожарной охраны, но и знакомятся со спасательным оборудованием, примеряют спасательное снаряжение.

База отдыха «Красный Яр» расположена в 52 километрах от Белогорска, в сосновом бору на берегу реки Томь. Оздоровительный комплекс рассчитан на 120 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет и включает в себя детские корпуса, столовую, медпункт, клуб с кабинетом психолога, библиотекой, тренажёрным залом, кинозалом, кабинетами для занятий кружковой деятельностью. В лагере есть открытая танцплощадка со сценой, где проводят дискотеки, концерты и спектакли, обустроены бассейны под открытым небом.

С момента основания в 1997 году в «Красном Яре» смогли отдохнуть, получить психолого-педагогическую помощь и поддержку более 4 000 детей-сирот и ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Здесь надеются, что на детей такое времяпрепровождение действительно окажет благотворное влияние.