Новый детский сад в селе Усть-Ивановка построен на 75 %

Фото: администрация Благовещенского района

В селе Усть-Ивановка строительство нового детского сада идет по графику. Готовность – 75 %.

Рабочие уже утеплили кровлю, выполнили все строительные работы по обустройству главного входа. Сейчас идет черновая отделка потолков, полов и стен и утепление цоколя, продолжается частичное выполнение чистовой отделки, ведутся работы по благоустройству территории. Контракты на поставку оборудования, по официальным данным, отработаны на 95 %.

Планируется, что уже к декабрю этого года новый детский сад общей площадью 2 429 квадратных метров сдадут «под ключ», и 120 ребятишек смогут посещать современное дошкольное учреждение.

На сегодняшний день строительство социально значимого объекта стоимостью более 140 миллионов рублей с финансированием из федерального, областного и районного бюджетов идет без сбоев и отставаний.

«Мы осуществляем как минимум каждые две недели выезды на место возведения объекта и ведем мониторинг стройки. Идем по графику, так что пока оснований для переживаний по поводу отставания от графика строительства нет», – подчеркнул глава Благовещенского района Евгений Седых.

Детский сад в селе Усть-Ивановка рассчитан и спроектирован на шесть групп. Для создания комфортных условий, каждую возрастную группу разместят в изолированных помещениях. Здание будет оборудовано двумя лифтами, пищеблоком, кабинетами, кружковыми и сенсорной комнатами, залом для музыкальных и физкультурных занятий, бытовыми помещениями, душевой и комнатой отдыха для персонала.

На территории детсада будут разбиты цветники, клумбы, газоны и огород, появится живая изгородь из деревьев. Благоустройство также предусматривает устройство асфальтобетонных проездов и тротуаров, информирует пресс-служба администрации Благовещенского района.