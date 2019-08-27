Не переплачивай: одежда для спорта не дороже 1 300 рублей

Популяризация здорового образа жизни сыграла на руку предпринимателям, моментально занявшим нишу по продаже вещей для спорта. Но ценник на спортивную одежду в городе, мягко говоря, космический. Одно дело, когда вещь фирменная, другое – из Китая по цене брендовой. А ведь так хочется иметь в своем гардеробе яркую спортивную одежду. Мы публикуем подборку лосин и костюмов для зала, стоимостью не дороже 1 300 рублей. А также пишем, где их купить.

Открываем подборку ярким костюмом за 934 рубля. Есть он и в голубом цвете. В местных магазинах можно заметить тенденцию, когда лосины продаются отдельно от топа, а здесь цена за комплект!

Есть костюм еще дешевле – за 706 рублей.

1 188 рублей – и камуфляжный комплект ваш.

Есть и такой вариант за 1 205 рублей.

Если желаете комбез, то вот такой можно приобрести за 1 019 рублей.

Или покупайте такой за 787 рублей.

Есть леопардовые комбинезоны и для уверенных в себе дам за 1 037 рублей.

Можно просто лосины отдельно купить. Такие обойдутся вам в 533 рубля.

Или такие за 432 рубля.

За 932 рубля продаются лосины с узором. Цвета разные. Переходите по ссылке и выбирайте.

Когда-то похожие костюмы продавали по завышенным ценам в магазинах. Сейчас переплачивать не нужно. Любой из этих четырех обойдется вам в 1 204 рубля.

Неплохой мужской тренировочный костюм за 991 рубль. Где вы еще найдете такие цены?

Есть костюмы и в черном цвете. Такой стоит 962 рубля.

И завершаем подборку мужским камуфляжем за 962 рубля.