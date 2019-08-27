В Амурской области возбуждено уголовное дело по фальшивому распоряжению губернатора о финансовой помощи

Обновлено: 14:45



Во вторник, 27 августа, благовещенская полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Поводом стали поддельные документы от имени губернатора Амурской области к предпринимателям якобы с просьбой оказать финансовую помощь при строительстве жилья для подтопленцев.

Фальшивый документ с просьбой перечислить определенную сумму для строительства жилья был разослан от имени заместителя председателя правительства области Андрея Плутенко. На вопиющий факт фальсификации официальных документов внимание руководителей силовых структур обратил губернатор Василий Орлов в ходе заседания КЧС области.

В документе указываются четкие суммы и юридические названия фирм, готовых выполнить строительные работы, сообщает пресс-служба правительства.

Получив такое письмо, руководитель одной из строительных компаний Благовещенска перечислил мошенникам около 300 тысяч рублей за якобы приобретаемые комплектующие к технике, задействованной в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом информирует прокуратура Амурской области.

Во вторник, 27 августа, обманутый бизнесмен обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, сообщают в амурском УМВД. Злоумышленников сейчас разыскивают.

Следователи просят индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, пострадавших от подобных мошеннических действий, обратиться в дежурную часть благовещенской полиции по адресу: улица Октябрьская, 136, или по телефону: 02, 102 – с мобильного, а также по телефону доверия УМВД: 59-40-59.

Кроме того, по информации областного правительства, отмечаются случаи, когда руководителям компаний поступают звонки с просьбами перечислить средства по фиктивному документу. Но следует помнить, что в Приамурье создан единственный счет для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

Получатель: Минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861) ИНН 2801102671 КПП 280101001 БИК 041012001 Банк: Отделение Благовещенск Р/сч 40302810600004000001 ОКТМО 10701000 КБК 000 0000 0000000 000 000

Назначение платежа: добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

В случае, если уже был произведен перевод денег на банковские счета, указанные в поддельных документах, правоохранители обращают внимание, что в течение суток необходимо обратиться в банк, где обслуживается счет организации, с заявлением о приостановлении перевода.