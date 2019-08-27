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27августа
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сегодня, 13:17 0

Жена знаменитого футболиста считает, что он ушел от нее к проститутке-наркоманке

Жена знаменитого футболиста считает, что он ушел от нее к проститутке-наркоманке
Фото: sport.tvp.pl

Мариана Наннис, жена бывшего нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджи, заявила, что ее супруг теперь живет с проституткой-наркоманкой. Пара официально не разведена, но уже давно живут раздельно.

«Он сейчас с проституткой, у которой есть наркозависимость. Она держит его под воздействием веществ целыми днями», – заявила женщина в одном из интервью. Также она считает, что и Каниджа, и его спутница «закончат свою жизнь в тюрьме».

Журналисты обратились за комментарием к самому Каниджи. Футболист резко отреагировал на слова Наннис: «Давайте найдем Мариане психиатра, срочно! Она не в своем уме. Я сделаю это не для себя, но своих детей и всех, кто пострадал от этого безумия».

От этого брака у Каниджа и Наннис есть трое детей: два сына и дочь. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2004 году. Он известен по выступлениям за ряд итальянских и аргентинских клубов. В 2012 провел один матч за английскую команду «Уэмбли».

За сборную Аргентины форвард играл с 1987 по 2002 год. В 1990-м он завоевал серебряную медаль чемпионата мира, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #футбол

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