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В Амурской области снова дожди: прогноз погоды на 28 августа

В Амурской области снова дожди: прогноз погоды на 28 августа
Фото: Амур.инфо

28 августа в Амурской области переменно облачно, местами пройдут дожди, местами – грозы. Ночью и в утренние часы туман. Ветер подует с севера, северо-востока со скоростью 4-9, днем – с усилением до 13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 11...16, днем поднимется до 20...25 градусов.

В Благовещенске ночью будет переменно облачно, пройдет слабый дождь. Ветер с северо-востока разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит 14...16 градусов. Днем облачно с прояснением, дождь, гроза. Скорость северо-восточного ветра достигнет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 20...22 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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