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27августа
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сегодня, 12:51 0

Благовещенцам показали кудрявую кошку

Благовещенцам показали кудрявую кошку

Кучерявый корниш-рекс, юркие абиссины, внимательные сомалийцы и огромных размеров мейн-куны. Кошек этих и других пород можно было увидеть в Первомайском парке, где прошел большой праздник, посвященный Дню кошек.

Выставка разместилась на главной аллее парка у входа. Около 20 клеток и переносок выстроились в два больших ряда, у которых толпились огромные очереди посетителей.

На выставке были редкие и даже уникальные для Благовещенска породы.

У благовещенки Елены Ульяновой — единственный в городе сомалиец Саймон. Кошки такой же породы здесь не нашлось. Поэтому его скрестили с абиссинской кошкой, из этой породы и произошли сомалийцы. Месяц назад появилось три котенка, их продают.

Рядом разместилась владелица питомника необычных кучерявых кошек — корниш-рексов.

«У них шерсть естественной длины, мы ее не стрижем. В шерсти отсутствует остевой волосок, есть только подшерсток, который завивается. Котята рождаются вообще кучерявыми. У нас такая кошка первая в городе, но уже не единственная. Порода гипоаллергенная», — рассказала владелица Ольга Хрусталева.

Для кошек на выставке провели мастер-класс по груммингу и дегустацию кормов. Желающие могли договориться с заводчиками о продаже котят. Здесь же можно было взять животных и бесплатно. Зоозащитники из общественной организации «Шанс» принесли 8 котят с красивым окрасом.

«Их недавно подбросили, мы их обработали от блох и паразитов. Если не пристроим, будем делать прививки, потом стерилизовать. Мы каждые выходные стоим на набережной, можно приходить брать котят там. В основном разбирают котяток через соцсети», — рассказала зоозащитник Светлана Герасева.

Главным номером концертной программы стало кошачье дефиле. Владельцы прошествовали перед сценой и продемонстрировали всю красоту, грацию и размеры своих питомцев. Больше всего оваций вызвал огромный рыжий мейн-кун, по размерам он был со среднюю собаку.

Праздник организовал конноспортивный клуб «Аллюр» на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства «Прикоснись к живому миру», который призван воспитать бережное отношение к природе. 31 августа пройдет второе мероприятие — День почитания лошади, а 6 октября, во Всемирный день защиты животных, всех снова ждут в Первомайском парке.

Подробнее — в рубрике «Культпросвет».

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#культура #праздники

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