В Амурской области составляют список подтопленцев на 30-процентную скидку за электричество

Правительство Приамурья ведет работу со списками домовладений, пострадавших в результате ЧС, чтобы сформировать реестр на получение льготы в размере 30 % на электроэнергию. Специально созданные комиссии, состоящие из представителей муниципалитетов, обследуют дома и затем сформируют перечень льготников.

Комиссии работают по заявкам жителей. Самостоятельно обращаться и предоставлять документы в ПАО «ДЭК» для получения скидки пострадавшим не нужно, напоминают в пресс-службе компании.

Размер компенсации стоимости электроэнергии за август абоненты ПАО «ДЭК» увидят в квитанциях, которые будут доставлены в первых числах сентября. Скидка будет отражена отдельной строкой, а в графе «к оплате» проставлена стоимость электроэнергии уже с учетом предоставленной скидки. Аналогичные расчеты будут произведены за электропотребление сентября и октября.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 августа по 31 октября пострадавшим от наводнения амурчанам будет компенсировано 30 % стоимости потребленной электроэнергии. Соответствующее постановление правительства Амурской области было подписано 6 августа текущего года.