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27августа
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сегодня, 13:15 5

Несмотря на дождь, в селе Волково рассчитывают уничтожить все свинопоголовье до конца недели

Несмотря на дождь, в селе Волково рассчитывают уничтожить все свинопоголовье до конца недели
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В селе Волково Благовещенского района, где у павшей свиньи подтвердился вирус африканской чумы, продолжается отчуждение и уничтожение свиней. На частных подворьях почти всех животных уже изъяли, сейчас отчуждение началось в КФХ Хрякова, где содержится около 4 тысяч свиней.

Убитых бескровным методом с помощью инъекции животных сжигают в районе скотомогильника у села Волково.

«Все идет по плану, отчуждаем, сжигаем. Дождь, конечно, мешает. Техника, которая возила покрышки, сейчас не может зайти, сейчас тракторами возим. Убой производим все равно. Останавливаться нет времени. Думаю, до пятницы справимся», – рассказал корреспонденту Амур.инфо глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как сообщало Амур.инфо, вирус африканской чумы свиней был подтвержден у двух павших животных на частных подворьях села Волково. Результаты лабораторных исследований пришли из Владимирской области, пробы амурских животных изучали в федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.В протоколе исследования сообщается, что при исследовании селезенки и легкого от двух домашних свиней села Волково обнаружены фрагменты генома и антиген вируса африканской чумы.

Между тем некоторые местные жители, лишившиеся животных, не верят, что в селе действительно был случай заболевания чумой. «У меня было 5 свиней, 4 свиноматки и кабан 380 килограммов уже, двухгодовалый... Я жила на это. Сегодня должна была у меня чушечка опороситься. И всех изъяли. Изымают даже мясо, которое зарезали до карантина», – сообщила корреспонденту Амур.инфо жительница Волково Екатерина.

По словам женщины, в селе многие считают, что вспышки АЧС у них не было. «У нас в одном дворе умерла свиноматка после родов, у нее не отошло место, пошло заражение. А они сказали, что это чума. Мы прочитали в интернете, какие бывают признаки африканской чумы. Кровь идет, черные пятна по телу, кал с кровью. У этих таких симптомов не было», – не верит ветеринарам Екатерина. Сельчанка считает, что у всех животных обязательно нужно было брать анализы. Тем более что с того момента, как в Волкове погибли свиньи, больше в селе не было ни одного случая гибели. В мессенджерах жители призывают друг друга обращаться в федеральные СМИ, и хотят привлечь внимание к этой теме ведущего Андрея Малахова.

«Сегодня здоровая, завтра больная. Инкубационный период 2 недели. Есть же ветеринарные нормы. В зоне 10 километров все подлежит уничтожению, – поддерживает ветеринарную службу глава Благовещенского района Евгений Седых, – Кусок мяса этот будет лежать инфицированный, повезут люди мясо в другой район, вот и распространение инфекции».

Как сообщало Амур.инфо, первый в истории Амурской области случай заболевания африканской чумой свиней был выявлен в начале августа на ферме в селе Усть-Ивановка. В первую угрожаемую зону попало и село Ровное Благовещенского района. В двух этих селах было уничтожено в общей сложности около 730 животных. После выявления опасного вируса в селе Волково угрожаемую зону расширили с 5 до 10 километров. В нее вошли села не только Благовещенского, но и Тамбовского районов. Уничтожить предстоит около пяти с половиной тысяч свиней.

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#животные #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Дурное дело не хитрое!

  • Алиса65

    Алиса65
    56 минут назад

    Между тем некоторые местные жители, лишившиеся животных, не верят, что в селе действительно был случай заболевания чумой.

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    Я тоже не верю. Сколько прожила при СССР никогда не слышала ни о свиной чуме, ни о птичьем гриппе. Я помню при Горбачёве бульдозерами раскатывали тушёнку, сгущёнку и другие консервы, якобы прошёл срок хранения. А бомжи собирали, что не раздавилось, продавали и сами ели, и никто не умер. Сделано это было для создания дефицита, что бы вызвать недовольство народа, и на этой лошадке въехать во власть, что и удалось.

    А сжигают прямо на земле, и вся эта вонь идёт в атмосферу, тут нужен крематорий.

    Покупайте, граждане, мясо в магазине, а чума там в нём или нет - не важно. Забугорное мясо вкуснее, да и дороже станет.

    Жаль фермеров, сколько трудов пропало.

  • vitl33

    vitl33
    38 минут назад

    Да это Медведевский Мироторг заходит в область, скоро все прилавки будут замороженной свининой завалены. А Чумы естественно никакой нет и в помине. Чума у нас в России одна - Единая Россия, которые сейчас в депутаты лезут как самовыдвиженцы. На самом деле все листовки и плакаты в стиле Едра

  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    туда же их на покрышки!!!!

  • Квочка

    Квочка
    16 минут назад

    Господи страшно то как, свинокомплекс ВЕСЬ убили, бедный владелец, он наверное сошел с ума! Думаю, что и нацелились на его свинокомплекс! Все его детище погибло!! Жаль очень жаль!

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