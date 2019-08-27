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27августа
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сегодня, 12:15 5

У молодежного правительства Приамурья появились председатель, зампред и секретарь

У молодежного правительства Приамурья появились председатель, зампред и секретарь
Фото: obr.amurobl.ru

У молодежного правительства Амурской области появился председатель. Им стала Екатерина Баликоева – победитель первой программы стажировок при региональном правительстве «Кадры решают». Ее кандидатуру утвердил губернатор области Василий Орлов.

Также в состав новой структуры ввели еще две должности. Пост заместителя председателя занял предприниматель Антон Фисенко, ответственным секретарем амурского молодежного правительства стала юрисконсульт Ирина Бревникова.

«Председатель и зампред будут заниматься координацией деятельности молодежного правительства, за секретарем закреплено ведение документооборота», – прокомментировала начальник отдела молодежной политики Светлана Тюкалова.

Всего в составе молодежного правительства числятся 25 человек – это молодые амурчане из разных территорий области, занимающиеся различной деятельностью: от студентов до преподавателей, от юристов до работников станции переливания крови.

Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества, предложить и реализовать проекты, направленные на развитие Приамурья. Цель проекта – привлечение на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе.

Первая встреча членов молодежного правительства Амурской области состоялось в июле. Тогда с участниками новой структуры познакомился зампред регионального правительства Андрей Плутенко. Первое заседание ведомства состоится в десятых числах сентября.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Бездельники множатся и плодятся...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    интересно на какие деньги организована эта "Мафия" ?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Юристконсульт - А-а-а! Ржака!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Проза: "Прошло несколько лет и я, уже отслужив срочку, работал в одной гражданской организации. На очередном собрании меня, как молодого, добровольно-принудительно явочным порядком, избрали секретарем комсомольской организации. Комсомольцы были молоды, активно устраивали личную жизнь и на комсомольские поручения всем было наплевать. Прошел год и на отчетно-выборном собрании, в присутствии секретаря партоганизации, я отчитывался о проделанной работе. Зачитав список того, что было поручено нашим комсомольцам, я без тени сомнения заявил:

    - Никто свои обязанности не выполняет, все заняты своими личными делами, поэтому я предлагаю, комсомольскую организацию нашего предприятия за ненадобностью – распустить.".

  • Алиса65

    Алиса65
    51 минута назад

    Да, чиновники множатся и плодятся в геометрической прогрессии, а НА СУБСИДИИ ДО СИХ ПОР ДЕНЕГ НЕТ. Не стыдно, бездельники!!!

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