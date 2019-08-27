У молодежного правительства Приамурья появились председатель, зампред и секретарь

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У молодежного правительства Амурской области появился председатель. Им стала Екатерина Баликоева – победитель первой программы стажировок при региональном правительстве «Кадры решают». Ее кандидатуру утвердил губернатор области Василий Орлов.

Также в состав новой структуры ввели еще две должности. Пост заместителя председателя занял предприниматель Антон Фисенко, ответственным секретарем амурского молодежного правительства стала юрисконсульт Ирина Бревникова.

«Председатель и зампред будут заниматься координацией деятельности молодежного правительства, за секретарем закреплено ведение документооборота», – прокомментировала начальник отдела молодежной политики Светлана Тюкалова.

Всего в составе молодежного правительства числятся 25 человек – это молодые амурчане из разных территорий области, занимающиеся различной деятельностью: от студентов до преподавателей, от юристов до работников станции переливания крови.

Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества, предложить и реализовать проекты, направленные на развитие Приамурья. Цель проекта – привлечение на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе.

Первая встреча членов молодежного правительства Амурской области состоялось в июле. Тогда с участниками новой структуры познакомился зампред регионального правительства Андрей Плутенко. Первое заседание ведомства состоится в десятых числах сентября.