Амурские правоохранители разыскивают авторов фальшивого распоряжения о помощи подтопленцам

Сразу после того как об этом стало известно, губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте предупреждение о мошенничестве. «Возмутительный случай! Сегодня стало известно о том, что руководителям предприятий и фирм присылают распоряжение губернатора (грубая отвратительная подделка), в котором изложена просьба помочь в строительстве домов для подтопленцев. Там же указаны реквизиты счета. Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят. Звонки со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов. Друзья, будьте бдительны! Это мошенничество!» – написал Василий Орлов.

Информация о том, что фальшивка направляется неизвестными в коммерческие организации, поступила в полицию Благовещенска. Сотрудники МО МВД России «Благовещенский» проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В зоне риска преступных посягательств находятся представители предпринимательского сообщества. «Кому-то наводнение принесло беду, а для кого-то это способ наживы. Как правило, те, кто не может остаться в стороне от чужого горя, – это в том числе предприниматели. Они оказываются в зоне риска преступных посягательств. Накануне появилась информация, подтвержденная документально, о том, что предприниматель перечислил мошенникам около 300 тысяч рублей за якобы приобретаемые комплектующие к технике, задействованной в ликвидации последствий ЧС, – говорит начальник отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Амурской области Дмитрий Лазарев. – Мошенники действовали от имени правительства Амурской области. Грубо подделали распоряжение губернатора и направили предпринимателям письма с приложением счет-фактур и указанием расчетных счетов, на которые требовалось перечислить средства. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного мошенничества, за которое может быть назначено наказание, предусмотренное статьей 159 УК РФ, – до 10 лет лишения свободы».

В марте текущего года в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены изменения, которыми предусмотрена административная ответственность за распространение в СМИ и интернете недостоверной информации под видом достоверных сведений, представляющих общественную значимость. За распространение недостоверной информации, если не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность. Для граждан она составила от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Если распространение недостоверной информации повлекло создание помех для функционирования объектов жизнеобеспечения, социальной и транспортной инфраструктуры, деятельности кредитных учреждений, объектов электроэнергетики, промышленной безопасности, тогда применяются более серьезные штрафные санкции. Для граждан в таких случаях предусмотрена административная ответственность до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 600 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

В случае если распространение такой информации повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имущества, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов электроэнергетики, кредитной сферы, тогда предусмотрена еще более суровая административная ответственность. Штрафы увеличиваются для граждан – до 400 тысяч, для должностных лиц – до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1,5 миллиона рублей.

«Кроме того, в качестве дополнительного наказания за совершение таких административных правонарушений предусмотрена конфискация средств, использованных для распространения недостоверной информации, либо без такового. Протоколы об административных правонарушениях составляются сотрудниками полиции и рассматриваются судами», – сообщила начальник отдела прокуратуры Амурской области по надзору за законностью, правовыми актами и соблюдением прав предпринимателей Ольга Смирнова.