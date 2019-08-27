Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:03 0

Ученые назвали пищу, которая провоцирует рак

Ученые назвали пищу, которая провоцирует рак
Фото: Manfred Richter с сайта Pixabay

Ученые из Массачусетского университета в США, выяснили, что жаренная на растительном масле еда способствует распространению по крови токсинов, провоцирующих ускоренное развитие опухоли. В список попали и некоторые блюда, которые любят россияне.

Развитию рака способствует любая еда, которую готовили на растительном масле. Котлеты, пирожки, беляши, чебуреки и прочие блюда, привычные для рациона россиян представляют опасность для здоровья.

Поэтому учёные призывают сократить количество жареной пищи или вовсе от нее отказаться, пишет Life.

«Такая еда, присутствующая в рационе людей с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки, увеличивает вероятность, что заболевание станет агрессивнее», – пояснил один из исследователей, профессор Чжан Годун.

В июле 2019 года ученые нашли средство, которое подавляет рост раковых опухолей у мышей.

Просмотров всего: 589

#наука

распечатать


В России и мире

Ученые придумали нижнее белье, устраняющее запах пота
Общество

У человека нашли новый орган: обзор прессы
В России и мире

Выяснилось, как относятся к мороженому разные знаки зодиака
В России и мире

Диетологи назвали лучший продукт для страдающих гипертонией
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь