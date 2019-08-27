Ученые назвали пищу, которая провоцирует рак

Ученые из Массачусетского университета в США, выяснили, что жаренная на растительном масле еда способствует распространению по крови токсинов, провоцирующих ускоренное развитие опухоли. В список попали и некоторые блюда, которые любят россияне.

Развитию рака способствует любая еда, которую готовили на растительном масле. Котлеты, пирожки, беляши, чебуреки и прочие блюда, привычные для рациона россиян представляют опасность для здоровья.

Поэтому учёные призывают сократить количество жареной пищи или вовсе от нее отказаться, пишет Life.

«Такая еда, присутствующая в рационе людей с воспалительными заболеваниями кишечника или раком толстой кишки, увеличивает вероятность, что заболевание станет агрессивнее», – пояснил один из исследователей, профессор Чжан Годун.

В июле 2019 года ученые нашли средство, которое подавляет рост раковых опухолей у мышей.